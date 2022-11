Portretul unei fetițe i-a adus peste 200 de premii. Cea mai premiată fotogafie din lume, expusă la Oradea

72 de imagini alb-negru şi color, majoritatea portrete, realizate de fotograful Kerekes István vor putea fi admirate, începând de sâmbătă, de la ora 16, în Galeria Euro Foto Art din incinta Muzeului oraşului Oradea. Evenimentul este organizat de Asociaţia Euro Foto Art . Printre exponate se va afla și “Yelena. “ “A surprinde magia momentului şi a-l face nemuritor – acesta este scopul creaţiilor mele”, spune fotograful Kerekes István.

Povestea Yelenei

E spusă chiar de arist. “Când am văzut-o pe această fetiţă, se legăna pe veranda casei familiei sale. Fața i-o puteam vedea la lumina naturală perfectă pentru acest moment, perfectă pentru portret. Am oprit-o din balansare și i-am cerut să se uite la mine… și am făcut poza. Am făcut câteva poze și doar în aceasta apare acest zâmbet misterios foarte interesant .

Privirea ei inocentă, unicitatea expresiei feţei, frumuseţea şi farmecul irezistibil mi-au atras atenţia în acele momente. Trăsăturile feței ei strălucitoare vorbesc despre puritatea ei interioară „, descrie artistul fotograf ceea ce avea să devină cea mai premiată poză din lume. A realizat-o în 2009, când era într-o excursie în Maramureș. “Am făcut această fotografie despre fată într-un sat cu aspect fabulos unde efectele lumii moderne sunt mai puțin prezente în viața locuitorilor săi.

Fetița este prezentată purtând un batic care face parte din costumul tradițional tipic maramureșean, pe care aproape fiecare femeie și fetiță trebuie să-l poarte…”, ;i-a amintit fotograful. A găsit atunci mediul perfect pentru fotografia perfectă.

“În acea zi am fost foarte norocos”

“Nu a fost nicio problemă. Bunica lucra în grădină și i-am cerut permisiunea să fac poze fetiței. Bunica a fost foarte prietenoasă. Am mers în această excursie de o zi să găsesc o față unică – pentru că Maramureșul este celebru pentru chipurile interesante. Dar în Maramureș sunt peste trei sute de sate. În acea zi am fost foarte norocos, pentru că trebuia aleg un singur loc. Așa că asta a fost cea mai mare provocare pentru mine în acea zi să găsesc o față cu adevărat unică, iar după ce am găsit fața… a venit următoarea, o altă mare provocare: să fac o imagine unică despre această față”, a spus artistul fotograf Kerekes István. Subiectele sale preferate sunt socio-fotografia şi portretele.

În vara anului 2018 a primit de la Federația Internațională de Artă Fotografică ,cea mai înaltă distincţie a Federaţiei internaţionale recunoscute de UNESCO: distincţia Artist FIAP Diamond3 .“În perioada în care a preluat distincţia, în lume existau doar 5 artişti fotografi cu asemenea distincţie, el fiind cel mai tânăr dintre ei! Tot în anul 2018 a fost distins cu Meritul de Stat Crucea de Aur a Ungariei”, a precizat, într-un comunicat, organizatorul evenimentului, Ştefan Toth, preşedintele Asociaţiei Euro Foto Art. Kerekes István este originar din Târgu Mureş, dar e stabilit în Ungaria.