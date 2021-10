Poporul are întotdeauna dreptate. Părerea sociologului

Nu toate deciziile oamenilor sînt raționale. Ba din contră, de multe ori felul în care își hotărăsc soarta este considerat aiuritor, absolut irațional de către alții.

Să fumezi e o decizie irațională, consideră mulți. Ca și să mănînci aiurea. Mai ales zahăr, marele killer tăcut al vremurilor noastre.

Și totuși, o grămadă de oameni fumează, bagă în ei ca nesătuii, se îndoapă cu zahăr. Mare deranj, zahărul ăsta, pentru organism. Dar nu contează: să fie cît mai dulce viața. Nu contează diabetul, colesterolul, nu contează nimic. Carpe diem.

Și uite așa avem o majoritate care decide într-o anumită privință la adresa vieții lor. Îi afectează pe ceilalți? Oh, da… Și chiar dacă îi izolezi în țarcuri pe fumători, să nu-i afume pe virtuoși, chiar și așa stricăciunile pe care și le produc trupului, arterelor, ficatului, pancreasului de multe ori sînt ireparabile și-i afectează pe cei din jur.

Oamenii se îmbolnăvesc. Oamenii mor. Cei din jurul lor suferă. Bolnavii nu-și mai pot întreține familia, nu mai pot să fie alături de cei dragi. La fel și cu alcoolul. O groază de oameni beau de sting și-și distrug viața cariera familia norocul. Nu contează că decizia e irațională. Să curgă trăscăul.

By the way, ca să nu avem discuții: sînt fumător, chiar de țigări de-alea nasoale, fără filtru, beau, în general tărie și vin roșu, și încerc ca naiba să mă las de zahăr. De zahăr de cele mai multe ori pot. De țigări încă nu prea. Nici de alcool.

Nu numai în privința deciziilor privind sănătatea oamenii sînt iraționali. Și în privința politicilor publice deciziile lor sînt de cele mai multe ori dezastruoase.

Să luăm, bunăoară, exemplul cu Băsescu și cu Iohannis. Dezastruoase alegeri, consideră mulți, printre care și eu. Au dus țara în cap. Au subordonat-o intereselor străine. Au călcat în picioare democrația. Au pus țara pe tavă instituțiilor de forță. O, Doamne, cîte chestii critice se pot spune la adresa lor.

Și totuși.

Și totuși poporul are întotdeauna dreptate.

Poporul l-a ales pe Băsescu. Imediat s-a clamat dreptul majorității de a decide. La fel și în cazul lui Iohannis. Așa a vrut lumea? Așa a vrut. Ei bine, suportați consecințele, indiferent dacă le considerați raționale au ba. Doamne, de douăzeci de ani tot suportăm consecințele unor deciziii iraționale ale dragilor noștri de români.

Buuuun. Și acuma, după necesarul ocol, ajungem la castravete, după cum ar spune distinsul nostru pedagog de școală nouă Marius Chicoș Rostogan. Ia, silențium, prostovanilor! Să auzim vocea mulțimii în privința Covidului. Silenţium şi atenţiune, că-z intrăm în makerie.

Ce zice mulțimea? Ce zic 63% din românii din țară?? Ia?? Aud??? Știe careva, acolo în ultima bancă?

Vă spun eu, dacă nu știți.

Două treimi din români zic că nu vor să se vaccineze. Nu numai că zic, ci o demonstrează în fiecare zi, prin alegerea lor, prin decizia lor.

De ce două treimi? Să vă calculez, că văz că nici aritmetică nu știți, loaze mici, deontoloage, virtuoase și pufoase.

Doar 5,5 milioane de adulți s-au vaccinat în România pînă acum. În total sîntem rămași în țară 14,7 milioane adulți (am demonstrat în alt articol acest calcul, diferența dintre populația oficială, cea după domiciliu, și cea care e cu adevărat în țară, cea rezidentă).

Cît înseamnă 5,5 din 14,7? Vă spun eu: 37%. Doar atîția s-au vaccinat pînă acum.

Cît înseamnă 100% minus 37%? Vă spun eu: 63%. Care nu s-au vaccinat. Repet: care nu s-au vaccinat, indiferent cîte spume la gură virtuoase a făcut propaganda pînă acum, cheltuind jde milioane de euro în zadar.

Știți ce înseamnă 63%? Două treimi, băi iraționalilor băi. Două treimi din românii rezidenți, adică ăia de sînt în țară, au votat prin comportamentul lor să nu se vaccineze.

Știți ce înseamnă două treimi? Majoritate calificată, dragele mele loaze deontoloage. Majoritate de-aia de e bună să schimbi pînă și Constituția.

E irațională decizia lor? Probabil da, dacă e să mă iau după mintea mea de modern care s-a vaccinat și care crede în biologie și în puterea cinică a premiilor Darwin.

E justificată decizia lor? Probabil da, dacă e să mă iau după decizia mea de iresponsabil care continuă să bea, să fumeze, să simtă monstruos și să-și trăiască viața în general, în ciuda chirăielilor indignate ale tuturor virtuoșilor din jurul meu.

Măi deontologilor, măi democraților, măi ăștia cu Constituția în gură. Știți ce înseamnă 63% din popor? Înseamnă că poporul are întotdeauna dreptate, indiferent ce alege.

L-a ales pe Băsescu, sta-v-ar Băsescu să vă stea în gît? L-a ales. Ați clamat dreptul majorității de a decide? Ați clamat. Am avut ce face în fața argumentului majorității pe care ni l-ați îndesat pe gît? N-am avut.

L-a ales mai apoi pe Iohannis? L-a ales, sta-v-ar în gît și ăsta să vă stea. Ați clamat că e drept și just ca două treimi din votanți să-l aleagă în turul doi, împotriva demonizatei de Veorica? Ați clamat.

Atunci tăceți în paștele mamilor voastre și nu mai înjurați că două treimi din români nu vor să se vaccineze. Așa vrea lumea.

E o decizie irațională? Da.

E dreptul lor să trăiască irațional, cum vor mușchii lor de oameni liberi, care preferă să moară de Covid decît să moară cu zile în spitale? Da, e dreptul lor.

Știu că vă stă în gît cînd lumea gîndește altfel decît voi. Cum și mie îmi stă în gît că l-ați votat pe Băsescu și pe Iohannis.

Asta e democrația. Asta e viața. Asta e majoritatea. Să vă stea în gît.

Ghinion.