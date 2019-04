Ponta anunță dezastrul economic. Atacuri dure la Teodorovici: „E un Caritas ce se întâmplă acum în România”

Fostul premier Victor Ponta a declarat, marți seară, la Realitatea TV, că ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, este „interpusul” lui Darius Vâlcov, care „îi duce hârtiile”.





„Este un alt Teodorovici, nu mai e cel pe care îl cunoșteam eu. Este cea mai mare dezamăgire. Este un interpus al dl Vâlcov, se duce să-i țină hârtiile. Fiecare prinde muște pe unde poate. Vâlcov vrea să scape de închisoare, iar Teodorovici își imaginează că va fi președintele României sau guvernatorul BNR, ce-l mai minte Dragnea. Teodorovici și-a dat cu pulanul lui, în părțile moi. S-au încordat la bănci, iar în ianuarie și februarie au dat înapoi, stați să vedem, e evident că băncile nu pierd bani, Teodorovici și-a luat ordonanțele înapoi singur”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a mai spus că OUG 114 a adus efecte negative pe mai multe planuri ale economiei, adâugând că este clar „100% că vine criza economică”.

De trei ani de zile, toată energia politică s-a dus pe această chestie, cu dosarele din instanță. Nu înseamnă că lumea economică a stat pe loc. Azi am văzut câteva știri importante: deficitul comercial a explodat. Să-l explic: Teodorovici se împrumută scump, împarte banii și dvs îi folosiți să cumpărați produse din Turcia, Polonia, Ungaria, acest circuit nu poate să țină la nesfârșit. Bugetul este o minciună. De-aia l-au dat afară pe Mișa, probabil s-a speriat, a spus: nu mai pot să falsific datele, au adăugat 10 miliarde în plus la TVA. Sunt ca analizele la un om, când îți ies toate prost, glicemia, hemoglobina etc e clar că ești bolnav.

Să te împrumuți cu dobândă uriașă poate orice prost. E un Caritas ce se întâmplă acum în România, toată lumea știe că e dezastru, că nu mai sunt bani. După alegerile prezidențiale va veni factura, până atunci Teodorovici și Vâlcov vor falsifica datele. Ți-e groază să te uiți pe cifrele economice”, a mai declarat Ponta.

