Tăriceanu, președintele României? Scenariul pe care nimeni nu l-a luat în seamă. Un nume greu dă ca sigură această variantă

Liderul Pro România, Victor Ponta, și-a manifestat susținerea pentru Klaus Iohannis într-o potențială cursă pentru șefia Consiliului European, în ciuda rivalităților politice dintre cei doi. Ponta a atras atenția asupra faptului că președntele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, va fi președinte interimar în cazul unei plecări a lui Iohannis.

„Daca Romania poate sa obtina o functie majora la nivel politic european Pro Romania saluta si sustine aceasta oportunitate!Am fost adversar politic ( si, probabil, o sa mai fiu ) al lui Klaus Iohannis ! Cand este vorba insa de Romania nu am voie sa las resetimentele sa ne domine!

Ps1 - Vad o mare fericire in tabara Ciolos - Barna ca scapa de Iohannis si Palatul Cotroceni le apartine/sa vedem daca va fi asa/ eu sunt unul dintre multii candidati care in luna Iunie era favorit si in Decembrie .... / poate in al 12lea ceas se trezesc toti liderii de centru stanga si inteleg ca trebuie sa sustina un singur candidat - respectat, responsabil, integru, apreciat pe plan international, capabil sa uneasca Romania si care nu are de ce sa fie urat de “haterii”!

Ps2 - daca Klaus Iohannis pleaca in Septembrie la Bruxelles in mod constitutional il vom avea pe Calin Popescu Tariceanu ca Presedinte interimar pana pe 20 Decembrie- nici asta nu este rau, nu?”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Președintele României, Klaus Iohannis, s-ar afla pe lista favoriților la funcția de președinte al Consiliului European. În viziunea publicației britanice „Financial Times”, Iohannis se află pe lista scurtă a favoriţilor pentru funcția de președinte al CE.

Alături de Klaus Iohannis, „Financial Times” îi menționează ca potențiali candidați la această funcție pe premierii Belgiei, Luxemburgului şi Portugaliei. Negocierile sunt în toi, mai ales că săptămâna viitoare are loc summit-ul european.

