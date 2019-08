Iată ce a postat președintele Pro România:

”Vladimir Putin a fost primit ca un adevarat “prieten” de Emmanuel Macron .

Dar – se stie cum spun francezii : « Les amis de mes amis sont mes amis »/ adica Dacian Ciolos ( care zice ca e “prieten” cu Macron ) este prietenul lui Putin! Si cum Ciolos este “prieten” si sustinator al lui Dan Barna inseamna ca Barna e si el prieten cu Putin, nu?

Puteti sa ma ajutati cu orice declaratie a domnului Ciolos prin care isi spune opinia despre intalnirea Macron – Putin? Il critica sau il lauda pe Macron pentru aceasta idee? A fost prezent si a turnat in pahare, sau macar a asteptat in parcare cu “baietii” de la Security? A primit ordinele de la “Seful” ce sa faca mai departe in Parlamentul European sa nu il supere pe “Prietenul Vladimir”? Si in Romania?

Sa fim realisti – ca orice bun si disciplinat francez Ciolos o sa puna rapid in practica toate deciziile luate de domnii Macron si Putin / si la Bruxelles si la Bucuresti!

Macar sa dormim linistiti – Emmanuel si Vladimir vegheaza pentru noi ( prin omul lor Dacian)!”

