Pro România, partid condus de Victor Ponta, şi formaţiunea lansată de primarul sectorului 3, Robert Negoiţă, Partidul Bucureşti 2020, au anunţat constituirea unei alianţe în perspectiva alegerilor locale.

Victor Ponta a spus că îl susţine pe Robert Negoiţă pentru Primăria sectorului 3, dar şi pentru Primăria Capitalei – atât în 2020, cât şi în 2024.

În schimb, Negoiţă a precizat că lansarea candidaţilor acestei alianţe se va stabili ulterior.

Întrebat dacă va candida el însuși la Primăria Capitalei, Victor Ponta a reiterat că Pro România va avea un candidat propriu, despre care şi-a exprimat speranţa că va fi mai bun decât el. „Pro România va avea un candidat care va oferi o alternativă faţă de domnul Nicuşor Dan şi doamna Firea. Pro România o să aibă candidat care va lua multe voturi de la Nicuşor Dan şi de la Gabriela Firea”, a declarat Victor Ponta.

Ponta: Alegerile trebuie amânate

Pe de altă parte, Victor Ponta crede că ar trebui amânate alegerile locale programate să aibă loc la 27 septembrie și spune că a discutat despre acest subiect și cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, dar și cu alți lideri de partide.

„Sunt 200.000 de oameni (implicaţi în organizare – n.r.). Noi, toţi, ne ducem la acei oameni. Cam care-s şansele să nu ne infectăm, dacă are unul singur COVID? (…) Evident că s-ar impune amânarea alegerilor. (…) În momentul acesta am certitudinea că mă văd cu candidatul meu de la Baia Mare, după care mă văd cu cel de la Mangalia, după care fac o poză cu cel la Călăraşi, după care o poză cu cel de la Botoşani, domnule, dacă are unul? Ciolacu la fel se va vedea, Orban se va vedea la fel, Barna se va vedea la fel, gândiţi-vă că avem 3.200 de primării, cu 3.200 de candidaţi, cu şapte partide sau câte pun. Avem de depus dosare. Şi eu mă uit şi zic: voi chiar vreţi să ne îmbolnăvim toţi?”, a declarat Victor Ponta, la TVR 1, citat de Agerpres.