Ponta se războiește cu „conservele soroșiste”

Victor Ponta se declară "gata să învingă sistemul" și le declară război "conservelor soroșiste". Fostul premier nu a uitat să acuze "cârmuitorii țării" puterea pentru pierderea pieselor din tezaurul dacic.

Victor Ponta afirmă că nu-i este frică de sistem, pe care l-a învins de mai multe ori până acum.

"Eu am fost prezent aici, nu am dezertat"

„Ce să îmi mai facă? Mi-au făcut tot felul de dosare, dar am fost achitat în toate. Mi-au luat și doctoratul și mi l-au dat înapoi, m-au dat afară din partid, m-au luat înapoi.

Eu am fost prezent aici, nu am dezertat. Eu am putut să vorbesc, mulți oameni care au suferit nu au avut acest privilegiu de a fi cunoscuți și a vorbi.

Am stat aici, am băgat capul în pământ, am mers prin deșertul ăsta. Văd un deșert aici. Normal că se agită (n.r. – cei de la putere), își pierd privilegiile”, a declarat fostul premier.

"Văd doar o rezistență a sistemului și băgat pumnul în gură"

Victor Ponta a mai spus că decizia politicienilor de a nu fi prezenția la manifestațiile prilejuite de Mica Unire a fost determinată de presiunea străzii.

„Așa pot să-mi explic ce am văzut cu trei zile în urmă, ziua în care pentru prima dată nu au mai ieșit cârmuitorii țării pe stradă deloc pentru că nu mai puteau, pentru că oamenii au zis 'ajunge'. Văd doar o rezistență a sistemului și băgat pumnul în gură", a declarat el.

Despre furtul tezaurului dacic

Fostul premier acuză conducerea țării și pentru furtul artefactelor dacice de la muzeul Drents, din Olanda.

"Gata cu conservele care ne-au vândut în ultimii ani! Cum au dat tezaurul unui muzeu din Olanda și au spus: 'Cum au ajuns acolo?'.

Cum e posibil acest lucru? Ce o să mai trimită în străinătate, Carpații, Marea Neagră, ce o să mai trimită?”, a întrebat Victor Ponta.

El a adăugat că "în țara noastră a ajuns o conservă Soroșistă să ne îndemne pe noi când a jucat România cu Ucraina sa ținem cu Ucraina, când vreodată să facem așa ceva?”.