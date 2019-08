El a explicat însă că procedurile, care trebuie îndeplinite pentru a se ajunge la acest scenariu, sunt dificile, dacă nu imposibile în actuala logică parlamentară.

„Noi suntem de acord cu orice idee de alegeri. Din câte ştiu, şi cunosc foarte bine Constituţia că am avut această problemă şi în 2012, trebuie îndeplinite nişte proceduri. Nu. Pentru că eu votez, poate și domnul Ardelean de la PNL votează, dar de exemplu, la PSD, acum sunt 200 de parlamentari, dacă sunt alegeri, mai rămân 100. Deci nu, nu vor vota. Are rost să pierdem timpul cu discursuri, care dau bine la popor, dar nu se vor concretiza? Eu cred altceva. Eu cred, ce am crezut și în 2012 când a căzut Guvernul Ungureanu și s-a făcut o altă majoritate, USL a preluat guvernarea și a fost bine. Eu cred că acest Guvern al doamnei Dăncilă, în această formulă nu este unul bun. Este unul care nici măcar nu vrea să se restructureze, să se schimbe. Atunci, trebuie un alt Guvern”, a spus Victor Ponta, în emisiunea Dosar de politician.

Fostul premier spune că, potrivit legislației în vigoare, în următoarele 45 de zile, Viorica Dăncilă trebuie să se prezinte în fața Parlamentului pentru a cere un vot de încredere, dat fiindcă ALDE a părăsit coaliția, iar structura Guvernului a fost schimbată. El nu dă prea multe șanse acestui demers.

„Nu va trece, atunci avem un Guvern interimar, iar președintele actual sau cel viitor, sau cel actual reales trebuie să numească un alt premier. În această situație ne aflăm. Ce facem noi acum, ce face Pro România acum este cum putem face un Guvern mult mai bun decât cel actual, până la alegerile din decembrie 2020. Altfel se fac alegeri anticipate. Nouă ne convine, că noi n-am participat la cele anterioare”, a adăugat Victor Ponta.

Președintele Pro România n-a precizat însă ce miniștri va propune formațiunea sa pentru un Guvern nou, format din partidele actualei opoziții.

„Stați că nu îl fac eu. Îl face în primul rând președintele țării, prin nominalizarea pe care o face premier și o fac cei care, în loc să stea ascunși și să vorbească la televizor, sunt capabili să guverneze. Eu vă spun de pe acum că într-o formulă normală, coerentă, competentă, da, la Pro România avem oameni care să fie miniștri și care au fost miniștri.

Eu nu pot să spun ce fac alții. Eu vă spun despre ce face România. Da, aș susține un Guvern nou, restructurat, profesionist competent”, a menționat Victor Ponta, potrivit psnews.ro.

