Mai exista ceva între Ponta și Crin Antonescu? Explicaţii în premieră despre celebra ruptură din Uniunea Social Liberală

Ion Cristoiu a povestit într-un interviu acordat lui Marius Tucă despre motivul ruperii celebrei alianțe formate din PSD și PNL, celebra USL.





Potrivit lui Ion Cristoiu, serviciile secrete nu au avut un interes pentru existența unei alianțe electorale care să aibă 70 la sută din voturi. Editorialistul EVZ mai crede că aceleași servicii secrete ”lucrează” mai bine atunci când alianțele electorale sunt fragile.

Marius Tucă: De ce s-a rupt USL? Unde a avut loc ruptura dintre Crin Antonescu şi Victor Ponta? Era o alianţă care câştigase cu 70% şi putea să facă orice în România.Ion Cristoiu: USL-ul s-a rupt pentru că ”băieţii” din păduri se tem întotdeauna de majorităţi zdrobitoare. Cel mai bine ei, cei de la servicii, guvernează, îşi fac treaba, ca să folosesc o expresie improprie aproape, în momentul în care sunt majorităţi din astea, alcătuite…Marius Tucă: Zdrobitoare?Ion Cristoiu: Nu. Majorităţile zdrobitoare ale unui partid sau două partide îi omoară. Dar dacă sunt mai multe din alea cum era CDR sau guverne minoritare…Marius Tucă: Le joacă.Ion Cristoiu: Da, apelează la o grupare de acolo, care …Marius Tucă: Bun, deci băieţii au făcut tot posibilul să destructureze, să spargă de fapt…Ion Cristoiu: Asta a fost una. Şi a doua a funcţionat….paranteză: de aia nici nu cred că PSD va accepta vreodată ca Tăriceanu să fie candidatul lor ….Marius Tucă: Asta e o problemă pentru că mi-aduc aminte că ani de zile s-a vorbit despre ideea ca să fie candidat Crin Antonescu şi până la urmă nu era adică întotdeauna mai era un pic şi era declarat candidat la preşedinţie şi nu a fost niciodată.Ion Cristoiu: Păi cum să fie? Hai să luăm, normal.Marius Tucă: Când ai 70% şi ai mai mari şanse tu, Crin Antonescu…Ion Cristoiu: Păi şi ce, dacă eram Victor Ponta eram nebun să vină ălă la Preşedinţie şi să mă călărească, ca să mă exprim impropriu, da?Marius Tucă: Păi cum îl călărea?Ion Cristoiu: Dacă în momentul în care unul de aceeaşi culoare, Iliescu, da?, ajunge la Cotroceni…Marius Tucă: Şi tot sunt probleme.Ion Cristoiu: După anul 2000 a stat liniştit acolo, potrivit mandatului. Că aşa a avut mandatul al doilea. „Domn’le, la al doilea ăla, îţi aranjăm cu Vadim, te confrunţi cu Vadim în finală, îl baţi şi te duci matale prin ţările calde”.Marius Tucă: Până şi Iliescu a primit… Dar toţi?Ion Cristoiu: Da, domnul Tucă, pentru că suntem o ţară foarte importantă geopolitic şi trebuie să fii chiar… aş considera… aş avea o părere foarte proastă dacă marile puteri nu s-ar preocupa. Nu neapărat în fiecare zi.Marius Tucă: Dar nu ne credem cumva buricul pământului mai mult decât e cazul?Ion Cristoiu Nu noi, dar fiecare din asta, în funcţie de importanţă, Bulgaria nu e atât de importantă, noi suntem inportanţi…Marius Tucă: Nu vine nicio veste din Bulgaria, nici măcar că au mai furat o maşină nu am mai auzit în ultimii ani.Ion Cristoiu: Spun încă o dată. Avem o ţară numită Ucraina, nu România, mai importantă ca noi. Geopolitic, cutare. Şi deodată, poporul ăla, care a înnebunit, are de gând să aleagă, şi sondajele…, să aleagă un actor de comedie care, culmea, interpreta într-un serial preşedintele… Domn’le, chiar în halul ăsta, adică nici noi nu făceam aşa ceva. Şi CIA, MI6, că toată ziua nu fac altceva decât se uită…Marius Tucă: Cu asta se ocupă.Ion Cristoiu: Şi America, da? Comitetul ăla, National Council, ăla de securitate naţională, şi nu s-a dus unul la preşedinte şi i-a zis „alo, voi ştiţi că acolo ăia au de gând să voteze pe unul? Ia să vedem, cine e?” Nu există. Dacă eşti mare putere…Marius Tucă: Băieţii au destructurat USL atunci, pentru că era o forţă incredibilă.Ion Cristoiu: Dar şi ei s-au destructurat.Marius Tucă: Şi ei, singuri şi în plus eu cred că în momentul în care s-a terminat relaţia de dragoste între Ponta şi Crin Antonescu s-a cam terminat şi cu USL. Păi au fost trădări…Ion Cristoiu: Păi n-a funcţionat…Marius Tucă: Păi nu ştiţi că Victor Ponta s-a dus cu alea, celebrele puncte, au pus-o pe Kovesi…Ion Cristoiu: Ştiu mai multe.Marius Tucă: Păi ştiţi că aveţi jurnalul Elenei Udrea. Dvs citiţi acolo ca din…Ion Cristoiu: O să rămân în istorie că am avut jurnalele Elenei Udrea..

