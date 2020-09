Liderul Pro România, fostul premier PSD Victor Ponta, postat pe o rețea de socializare un videoclip de la momentul în care au început lucrările la Magistrala 5 și un comentariu în care a amintit ce s-a întâmplat atunci.

„Am pornit efectiv lucrările la Magistrala 5 de Metrou (Drumul Taberei) în data de 25 septembrie 2013 – alături de ministrul PNL al Transporturilor de atunci, Ramona Mănescu, și de ministrul PSD al Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici!”, a scris Victor Ponta pe contul său de Facebook.

Potrivit celor arătate de fostul premier, galeriile au fost săpate cu un utilaj enorm de foraj, pe care constructorii l-au botezat „Varvara”

„Lucrările urmau să fie finalizate în 5 ani, iată că au durat 7 – dar măcar s-au făcut! Este prima magistrală pornită și finalizată după 1989 – și a costat aproape 1 miliard de Euro!”, a mai scris liderul Pro România.

Potrivit spuselor sale, în 2011, s-a stabilit ca investiția să fie finanțată dintr-un împrumut bugetar, iar în 2013, în timpul mandatului său, proiectul a fost propus spre finanțare europeană.

„Ceea ce nu știu românii – și trebuie să știe: lucrarea a fost gândită în 2011 să fie plătită 100% din banii bugetului (împrumutați cu dobândă). În 2012 am alocat aproape 100 de milioane de Euro din Fondul de Mediu (plus TVA și alte costuri care nu fuseseră incluse initial). Dar, cel mai important, în 2013 am reușit să trecem proiectul pe fonduri europene!”, a mai arătat fostul premier.

Victor Ponta a precizat că 85% din M5 este realizată din fonduri europene nerambursabile și doar 15% din bani alocați de la bugetul de stat, iar aceasta reprezintă o economie de aproape 800 milioane de euro.

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat că magistrala de metrou M5 Drumul Taberei – Eroilor , care are zece stații, se va deschide, călătorilor, începând de marți, 15 septembrie.

„După semnarea celor două procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv la punerea în funcțiune, pe data de 11 septembrie, am anunțat public că Metrorex va realiza o serie de activități administrative astfel încât, începând cu data de 15 septembrie, magistrala M5 să poată fi dată în exploatare cu călători în condiții de siguranță și confort”, a spus Bode.