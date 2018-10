„Suntem mai rau pregatiti de cum eram atunci!”. Avertismentul lui Ponta, la trei ani de la tragedia de la Colectiv

La trei ani de la tragedia din clubul Colectiv, Victor Ponta face acuzaţii grave. Fostul premier susţine România nu a învăţat nimic în urma tragediei în care 64 de persoane au murit.





Fostul premier Victor Ponta, care și-a prezentat demisia ca urmare a tragediei din Colectiv, vine cu acuzații grave.

„Suntem la 3 ani si stim si mai putine. Grav, am vazut declaratia doamnei ministru, suntem mai rau pregatiti de cum eram atunci. Asta este cel mai rau. Sunt tata, am copii care merg in club. Orice tara invata, noi nu am luat masuri, ne-am multumit sa plec eu. Cred ca sunt multe locatii unde se poate repeta si asta este cel mai rau”, a spus Victor Ponta la România TV.

În urma incendiului din 30 octombrie 2015 de la clubul bucureştean Colectiv, aflat în str. Tăbăcarilor nr. 7, sectorul 4, unde trupa Goodbye to Gravity susţinea un concert de lansare a unui nou album, peste 60 de persoane şi-au pierdut viaţa.

Ministerul Afacerilor Interne anunţa în cursul nopţii de 30 spre 31 octombrie 2015, că 27 de persoane au murit şi 162 de persoane au fost spitalizate, în urma tragicului eveniment de la clubul Colectiv. Răniţii au fost transportaţi la spitalele Floreasca, de Arşi, Elias, Militar, ''Sf. Pantelimon'', Judeţean Ilfov, ''Sf. Ioan'', ''Bagdasar-Arseni'', Municipal, Colţea, ''Marie Curie'' şi "Grigore Alexandrescu".

Dintre persoanele rănite, 34 au fost transferate la clinici medicale din Austria, Belgia, Olanda, Germania, Marea Britanie, Norvegia, Israel şi Elveţia.

În următoarele două luni, numărul persoanelor decedate a ajuns la 63, iar în 14 martie 2016 numărul persoanelor decedate a ajuns la 64. Între victimele care şi-au pierdut viaţa în urma incendiului s-au aflat şi membri ai trupei Goodbye to Gravity - basistul Alex Pascu, bateristul Bogdan Lavinius Enache, chitariştii Vlad Ţelea şi Mihai Alexandru.

În iulie 2017, un supravieţuitor al incendiului din clubul bucureştean Colectiv a murit, iar Eugen Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010 a spus că este cea de-a 65-a victimă a incendiului din Colectiv.

Pagina 1 din 1