Liderul partidului Pro România spune că premierul Ludovic Orban minte ca Marian Vanghelie, fost edil PSD al Sectorului 5.

„„GARANTEAZA ORBAN = MINCIUNA 100% ! Orban garanteaza ca Vanghelie – adica minte de ingheata apele!

Noua Lege a Pensiilor este in vigoare din 8 Iulie 2019 – cand a fost promulgata de Presedintele Iohannis! Va garantez eu ca Orban NU aplica aceasta lege care prevede cresteri de pana la 40% – MINCIUNA !

Vechea Lege a Pensiilor 263/2010 prevedea indexarea anuala a pensiilor cu rata inflatiei si jumatate din cresterea salariului mediu din anul precedent – pentru 2020 aproximativ 6% / in 2020 Guvernul Orban a indexat pensiile cu ZERO lei – daca acorda 10% din Septembrie ( adica 4 luni din 12 ) inseamna ca indexarea este de 3,3% – semnificativ mai mica decat este legal) – deci inca o MINCIUNA!

Dar MINCIUNILE lui Orban au un scop – trebuie sa aiba bani pentru afacerile cu masti si pentru angajarile pilelor peneliste !”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

În urmă cu circa o săptămână, după ce premierul Ludovic Orban a lansat un mesaj către populație să nu respecte o decizie a Curții Constituționale a României (CCR), Victor Ponta a reacționat imediat:

„Rugamintea mea catre populatie este sa nu tina cont de nicio decizie ( Ordonanta de Urgenta sau Hotarare) emisa sau semnata de Ludovic Orban!!! Asa cum el va roaga sa nu tineti cont de Deciziile CCR !!!

Daca tot am ajuns sa traim intr-o Jungla in care Orban si liderii PNL nu respecta nicio lege sau regula – sa le aratam ce merita ei sa primeasca in Jungla!!!

Ludovic Orban ia decizii neconstitutionale si ilegale / este analfabet politic , mincinos si tradator al intereselor romanilor din tara si din Diaspora ( si un “asasin economic” al firmele romanesti)!

Oricum Romania era singura tara care interna fortat persoanele asimptomatice , generand efecte negative majore :

Aglomeratia inutila a spitalelor – costuri uriase – imposibilitatea pentru persoanele cu alte afectiuni decat Covid 19 sa primeasca tratamentul necesar

Imbolnavirea celor asimptomatici cu forme mai grave de Covid 19 sau cu alte boli transmisibile

Reticenta oamenilor fara simptome de a face test ( ca sa nu fie internati fortat)

Umflarea articificiala a statisticilor oficiale in scopul pastrarii Starii de Alerta ( ca sa faca achizitii fara licitatie si Alegeri fara campanie) – rezultatul negativ fiind insa restrictiile internationale la adresa romanilor care calatoresc !

Rugamintea mea e sa nu tineti cont de Deciziile luate de Guvernul Orban – asa cum el va roaga sa nu tineti cont de Deciziile CCR !!!”, a fost reacția lui Victor Ponta pe Facebook.