Înrolat la ISU Arad, Adrian Petreuș are 42 de ani, iar luna trecută a participat la cea mai prestigioasă competiție din lume pentru cicliști amatori, maratonul Paris – Brest – Paris, un campionat mondial de ciclism de anduranță care pune la grea încercare rezistența tuturor. Cicliștii nu numai că au de parcurs o distanță mare, 1.200 km, dar au parte de oscilații mari de temperatură între zi și noapte (după zile caniculare cu peste 30 de grade C, noaptea afară termometrele înregistrau doar 5 – 6 grade C), și de un teren cu pante uriașe. Arădeanul a reușit performanța de a termina traseul cu două ore mai devreme decât timpul necesar estimat de organizatori.

Adrian Petreuș lucrează la ISU Arad din 2006 și e comandantul echipajului de alpinism. Înainte a lucrat în cadrul armatei, în 2003 participând la o misiune de menținere a păcii în Kosovo.

Fără suplimente alimentare

Plutonierul adjutant Petreuș recunoaște că e pasionat de biciclete din copilărie. „Un coleg mi-a propus, în 2016, să ne înscriem la maratonul ciclist Arad – Békéscsaba – Arad, care are 100 km. El nu a mai participat, am mers singur. Nu pot exprima în cuvinte ce energie am simțit în mine”, a declarat, pentru EVZ, temerarul. Cu deviza ISU Arad în gând, „Curaj și devotament”, Adrian a pornit și în maratonul francez, anul acesta. Spre deosebire de restul celor aproape 7.000 de cicliști, s-a mențint în cursă fără suplimente alimentare (batoane proteice etc.). Pe toată durata cursei a băut enorm de multă apă și a mâncat paste și orez, în scurte pauze menite să nu îi consume din timpul bun pe care și l-a făcut pedalând în ritm alert.

„Sunt ambițios”

„Am pornit în cursă duminică, 18 august, la ora 20.00 și am încheiat-o joi, 22 august, la prânz, după 88 de ore în care am pedalat încontinuu, fără să dorm. Am făcut o pauză de somn de o oră, joi dimineața, când simțeam că nu mai pot pedala de oboseală, și am domit pe podeaua unei cantine, acoperit cu folie termică. Doar 60 de minute de somn îmi puteam permite. Practic, am pedalat încontinuu, ca să obțin un timp bun. Sunt obișnuit cu condițiile dificile, sunt și foarte ambițios; am dozat în așa fel efortul ca să rezist”, a mai povestit pompierul. El își amintește că ultimele ore de pedalare au fost cele mai dure pentru toți participanții: „Oameni epuizați cădeau pur și simplu din picioare în jurul meu. Eu am făcut acea pauză de o oră ca să nu ajung în aceeași situație”.

Cea mai grea tură ciclistă pentru amatori

Cu o lungime de 1.200 km și o diferență de nivel de aproape 1.200 m, tura Paris – Brest – Paris este campionatul mondial de ciclism de anduranță, cea mai faimoasă tură ciclistă din această categorie. Competiția e organizată o dată la patru ani de Audax Club Parisien, prima ediție având loc în anul 1981. Limita de timp pentru parcurgerea traseului este de 90 ore. La ediția aceasta au participat 6.668 de concurenți din 68 țări.

