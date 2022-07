Pompierii americani se confruntă cu incendii de proporții în California. Temperaturi record și în SUA

„Oak Fire” a izbucnit vineri în comitatul Mariposa, în apropierea Parcului național Yosemite și a arborilor sequoia uriași. Focul s-a deplasat deja pe mai mult de 3.800 de hectare, a distrus zece proprietăți și avariind alte cinci. Mai multe drumuri au fost blocate și s-a dispus evacuarea mai multor zone. Incendiul, considerat unul de „activitate extremă” a fost combătut de peste 500 de pompieri și nu a fost sub control sâmbătă. Peste 6.000 de persoane au fost evacuate. Angajații din diferite servicii s-au adunat din toată California pentru a da o mână de ajutor. Responsabilii cu stingerea incendiului au estimat că le va trebui probabil o săptămână pentru a-l înfrânge.

Potrivit unui climatolog de la Universitatea California din Los Angeles, Daniel Swain, incendiul „s-a extins semnificativ în aproape toate direcţiile”, „în contextul unei încărcături mari de combustibil și al secetei extreme”. „Seria de incendii relativ modeste, nedistructive, care au lovit California până acum în acest sezon, pare să se încheie”, a scris el pe Twitter.

Partea de vest a Statelor Unite se luptă deja incendii de o amploare și intensitate sporită în ultimii ani. Este o prelungire foarte netă a sezonului incendiilor, fenomen pe care oamenii de știință îl atribuie schimbărilor climatice.

Martorii au postat pe rețelele sociale imagini cu un vârtej imens și impresionant de fum gros care se ridica din pădure, ca o tornadă. Este un fenomen periculos de nori pirocumulus care poate alimenta incendiul. Acest incendiu este una dintre cele mai dramatice consecințe ale caniculei care a afectat Statele Unite în acest weekend, într-o zonă situată între California și Oregon la vest, dar mult mai întinsă în centru și nord-est.

Căldura extremă va continua în centrul Statelor Unite. Valul de caniculă se va răspândi în nord-est în acest weekend. De asemenea, vor fi multe recorduri de temperatură așteptate să fie stabilite în întreaga regiune. Căldura va alimenta fenomene meteorologice violente în nordul Vestului Mijlociu. Există amenințări importante de vânturi distrugătoare, grindină mare și câteva tornade.

O căldură sufocantă a fost resimțită, în special, în capitala Washington, unde temperatura a ajuns până la 38 de grade Celsius. New Yorkul nu a fost cruțat, cu temperaturi apropiate de 35 de grade Celsius. Mai mult decât atât, temperatura ar putea ajunge și la 43 de grade Celsius în unele zone din Utah (vest), Arizona (sud) și în nord-est. La Boston, unde primarul Michelle Wu a declarat „stare de urgență legată de căldură”, cu deschiderea unor locuri municipale pentru ca populația să se răcorească și cu piscine cu program prelungit, duminică ar putea fi 37 de grade.

În această săptămână, președintele american, Joe Biden, a subliniat din nou „pericolul clar și imediat” reprezentat de schimbările climatice. El a precizat că există „o amenințare existențială pentru națiunea noastră și pentru lume”. Dar marja lui de manevră este limitată în Congres și de către Curtea Supremă.

Planeta a înregistrat deja mai multe valuri de căldură anul acesta, precum în iulie în Europa de Vest sau în India în martie-aprilie. Înmulțirea lor este un semn inconfundabil al schimbărilor climatice, susțin oamenii de știință. În iunie 2021, un „dom de căldură” extrem de rar a semănat haos pe coasta de vest a Statelor Unite și a Canadei, făcând peste 500 de morți și provocând incendii majore, cu temperaturi care s-au apropiat de 50 de grade Celsius, notează Agerpres.

DROUGHT FUELS DANGEROUS FIRE: More than 6,000 residents have been forced to evacuate in California as the Oak Fire continues its blaze amid worsening drought in the west. Nearly 400 firefighters deployed to battle the flames. @Alex_Presha reports. https://t.co/hyDPAhavmB pic.twitter.com/JOV3mPEDMa

— World News Tonight (@ABCWorldNews) July 24, 2022