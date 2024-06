Social Un studiu constată că poluarea aerului poate crește riscul cardiovascular pentru pacienții cu cancer







Nou studiu despre poluare. Terapiile moderne prelungesc viața supraviețuitorilor de cancer, dar aceștia suferă adesea de boli cronice, cum ar fi bolile cardiovasculare. Poluarea aerului crește bolile cardiovasculare și mortalitatea la pacienții cu cancer și contribuie la disparitățile în materie de sănătate, potrivit unui nou studiu publicat în Journal for the American College of Cardiology.

„Revizuirea subliniază necesitatea critică de a lua în considerare factorii de mediu, în special poluarea aerului, în evaluarea riscului cardio-oncologic și în managementul pacienților”, a declarat autorul principal al studiului, Xiaoquan Rao, MD, Ph.D., cardiolog la Spitalul Tongji de la Colegiul Medical Tongji din Wuhan, China.

„Prin evidențierea rolului semnificativ al poluării atmosferice în sănătatea cardiovasculară a pacienților cu cancer, lucrarea noastră urmărește să catalizeze continuarea cercetărilor în acest domeniu și să informeze practicile clinice și politicile de sănătate publică”, adaugă Rao.

Riscurile sunt mari

Poluarea aerului este un factor de risc atât pentru bolile cardiovasculare, cât și pentru cancer, dar s-au făcut puține cercetări cu privire la efectele sale în cardio-oncologie sau la suprapunerea bolilor, a precizat Rao. Rao a spus că această lacună a determinat noul studiu.

Opt studii analizate din 2000 până în 2023 au examinat direct modul în care poluarea aerului afectează bolile cardiovasculare și cancerul.

Acestea au constatat că pacienții cu cancer expuși la PM2,5, sau la particule fine din aer, au avut rate mai mari de incidență a bolilor cardiovasculare și de mortalitate, și invers. Rao a remarcat că expunerea la poluarea aerului afectează căile de stres inflamator și oxidativ, care sunt legate de cancer și de bolile cardiovasculare.

Cercetătorii au descoperit că expunerea la poluare ridicată pe termen scurt a dăunat rapid sănătății cardiovasculare a pacienților cu cancer.

„Acest lucru sugerează că până și deteriorările temporare ale calității aerului pot avea efecte adverse imediate asupra populațiilor vulnerabile, cum ar fi pacienții cardio-oncologici”, adaugă Rao.

Pacienții cu cancer sunt afectați

Lucrarea arată modul în care poluarea aerului cauzează disparități de sănătate la nivel global. Cercetătorii au declarat că pacienții cu cancer din medii cu venituri mici au un risc mai mare de mortalitate prin boli cardiovasculare din cauza poluării aerului.

„Sunt necesare mai multe cercetări, inclusiv studii clinice, pentru a înțelege mai în detaliu impactul poluării aerului asupra bolilor cardiovasculare și a cancerului”, a mai spus el. În cardio-oncologie, constatările pot ajuta la identificarea populațiilor vulnerabile și la o mai bună înțelegere a riscurilor legate de poluarea aerului, a spus Rao.

„Această conștientizare este crucială pentru dezvoltarea unor măsuri adaptate de control al expunerii la poluarea aerului și a unor strategii individualizate de gestionare a pacienților, menite să atenueze riscurile de boli cardiovasculare în rândul pacienților cu cancer”, a spus el.

Cercetările privind disparitățile în materie de sănătate legate de poluarea aerului în ceea ce privește cancerul și bolile cardiovasculare vor continua. Se studiază, de asemenea, intervențiile de mediu pentru a reduce impactul poluării aerului asupra pacienților cardio- oncologici, potrivit medicalexpress.