România, cu vechituri zburătoare reșapate, Polonia cu 32 de avioane F-35A ultramoderne de la americani

Când, în decembrie 2017, Polonia și-a anunțat intenția de a achiziționa 32 de avioane noi de luptă, în cadrul programului Harpia, fabricanți europeni precum Dassault Aviation nu au arătat un interes vădit, considerând ecuația prea complicată.

Câteva luni mai târziu, Tomasz Szatkowski, subsecretar de stat în ministerul polonez al Apărării, a indicat în mod explicit preferința Varșoviei pentru un avion de luptă de generație 5, adică modelul F-35A produs de compania americană Lockheed-Martin, scrie Opex 360.

În atari condiții, Boeing (cu F-18 Advanced Super Hornet), consorțiul Eurofighter (cu modelul Typhoon) și Saab (Gripen E/F) s-au aruncat în joc, împreună cu compania Fights-On Logistic, care a propus F-16 second-hand. Numai că Polonia nu cumpără vechituri second-hand.

Ministrul polonez al Apărării, Mariusz Blaszczac, a pus capăt suspansului, via Twitter, marți. „Astăzi, am trimis o cerere de deviz (Letter Of Request-LOR) partenerilor noștri americani privind achiziția a 32 de avioane F-35A și un pachet logistic și de formare”, a afirmat ministrul polonez, fără a furniza alte detalii, menționând că „este timpul să înlocuim echipamentul post-sovietic” cu material modern de luptă.

Astfel, cele 32 de aparate F-35A vor înlocui avioanele de atac Su-22 și MiG-29 Fulcrum, moștenite din perioada sovietică. Având în vedere rata de uzură a acestora, ministrul polonez a ordonat să se accelereze procesul de achiziționare a noilor aeronave, în noiembrie 2018.

În luna februarie, Varșovia a anunțat un plan de investiții de 43 de miliarde de euro pentru forțele sale armate, până în 2026, ceea ce va permite deci avansarea programului Harpia. Potrivit presei poloneze, Lockheed-Martin a asigurat că Polonia ar putea "conta pe beneficii industriale" și că pregătirea piloților va începe în Statele Unite "înainte de livrarea avioanelor", programată pentru 2024.

De notat că acest program ar putea fi accelerat în lunile care vin. Totul va depinde de ce se va decide la Washington referitor la avioanele F-35 comandate de Turcia. Or, pentru moment, președintele turc Recep Erdogan poate să le pună cruce, dat fiind faptul că Ankara nu a renunțat să-și procure sisteme de apărare aeriană rusești S-400, în condițiie în care americanii au spus răspicat că, în acest caz, livrarea de F-35 nu va avea loc.

După Italia, Olanda, Danemarca și Belgia, Polonia va fi deci al cincilea stat membru al Uniunii Europene care-și dotează forțele aeriene cu costisitoarele avioane F-35A. Marea Britanie, care urmează să părăsească UE, nu mai poate fi luată în acest calcul.

