Într-un comunicat de presă, polițiștii din sindicatul EUROPOL iau atitudine față de afirmațiile sentorului Niculae Bădălău, care i-a numit „leneși” și „aroganți”. Totuși, în loc să combată cu argumente și dovezi clare, polițiștii sfârșesc prin a se sfâșia între ei, însușindu-și, astfel, caracterizările făcute de liderul PSD.

„Senatorul Bădălău are dreptate! Sunt leneși și cu burtă. Am asistat cu toții la reacția penibilă a unui politician/senator/ministru al României, care a refulat într-o intervenție telefonică la un post de televiziune, afirmând că «polițiștii fac burtă«, «sunt leneși» și «iau salariu degeaba». Acum, dacă este să fim sinceri cu noi, domnul Bădălău chiar are dreptate. Sutele de șefi, sprijiniți politic tocmai de colegii de partid al acestuia, promovați prin «împuterniciri» pe funcții importante la nivelul unităților de poliție, chiar au burți și sunt foarte leneși”, se precizează într-un comunicat de presă al sindicatului EUROPOL.

Ca să arate că știu despre ce vorbesc, sindicaliștii din Europol au găsit și „leneșul” de la MAI. În persoana fostului ministru de Interne Carmen Dan, „care a petrecut 2 ani jumate la minister de parcă ar fi petrecut vacanța de vară, ca atunci când era secretară de școală”.

În final, polițiștii îl invită pe senatorul Niculae Bădălău să numere dosarele penale, petițiile, planurile de măsuri și celelalte sarcini pe care un polițist este nevoit să le îndeplinească în timpul programului de lucru: „Și, poate așa, veți înțelege că noi, polițiștii, chiar suntem eficienți la salariile și condițiile pe care politicienii ni le asigură”

