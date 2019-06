Alertă! Polițist, împușcat în timpul serviciului. A murit încercând să prindă un urmărit internațional. Ucigașul a fost prins! Update

Un polițist a fost împușcat în timpul unui filtru. Incidentul s-a petrecut în localitatea Recaș, iar cel care a tras este un urmărit internațional.





UPDATE: Din câte se pare, ucigașul polițistului din Timiș ar fi fost prins. Zeci de polițiștii au plecat în căutarea acestuia, după ce le-a ucis un coleg.

UPDATE: Ca urmare a eveniment din Recaș, județul Timiș, acolo unde, în urmă cu câteva ore, un un polițist și-a pierdut viața, inspectorul general adjunct al Poliției Române, comisar șef de poliție Florian Dragnea a susținut duminică seara, la sediul IGPR, o conferință de presă.

”Lepa Ionel Marcel a fugit într-o zonă împădurită a localității, fiind în continuare căutat. Imediat după producerea evenimentului, de la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române s-au dispus măsuri pentru sprijinirea polițiștilor de la nivelul I.P.J. Timiș, în vederea depistării și reținerii persoanei în cauză. Astfel, au fost trimiși specialiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale, de la Institutul Național de Criminalistică și de la Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale. De asemenea, am dispus angrenarea unităților de poliție limitrofe (efective, câini de urmă și nu numai), precum și a altor structuri ale Poliției Române de specialitate (operațiuni speciale, combaterea criminalității organizate etc). Totodată, s-a solicitat și sprijinul structurilor de Poliție de Frontieră și ale Jandarmeriei. Nu în ultimul rând, am solicitat sprijinul Inspectoratului General de Aviație al M.A.I., în vederea survolării zonei și sprijinirii echipajelor din teren. (…) În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat, în cadrul căruia procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș efectuează cercetări”, a arătat Dragnea.

UPDATE: Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis condoleanţe familiei poliţistului ucis în judeţul Timiş şi a anunţat că au fost mobilizaţi poliţiştii din toată ţara pentru prinderea criminalului.

„În acest moment, toţi colegii mei depun toate eforturile şi sunt mobilizaţi pentru a prinde acest criminal şi a-l aduce în faţa Justiţiei. Din păcate, pe poliţistul ucis nu îl vom mai putea aduce înapoi. Ne gândim în acest moment ce putem face pentru a sprijini familia şi a o ajuta să treacă peste aceste momente grele. Colegii de la Inspectoratul General al Poliţiei Române vor da mai multe detalii privind acest caz. Statutul poliţistului ar ajuta în această situaţie. Am avut o lege care a fost aprobată cu un număr de voturi semnificativ în Parlament, atacată la Curtea Constituţională. Acest proiect de act normativ, asumat de mine şi câţiva colegi, va face obiectul unei iniţiative parlamentare. Nu renunţ ca acest pachet care, până la urmă, reprezintă un mijloc prin care întărim autoritatea poliţistului să intre în vigoare.”, a declarat Carmen Dan.

UPDATE: Atacul s-a produs duminică în jurul orei 15.00, la 20 de kilometri de Timișoara. Polițiștii care îl urmăreau pe fugar l-au descoperit într-o locuință, unde individul încolțit a sărit pe o fereastră și a tras cu pistolul asupra unuia dintre polițiști, pe care l-a nimerit în piept și în gât. Polițiștul a murit, ca urmare a rănilor, înainte de sosirea ambulanței.

