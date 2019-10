Polițist cercetat în dosarul celei mai mari rețele de trafic de cocaină din vestul țării

Un polițist a fost pus sub control judiciar în ancheta privind cea mai mare rețea de trafic de c ocaină din vestul țării. Un număr de 13 traficanți de droguri au ajuns, miercuri seara, în arestul Poliției Timiș, iar alte nouă persoane implicate au fost puse sub control judiciar.