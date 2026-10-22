Republica Moldova. Restaurantele, hotelurile, investitorii și persoanele care comandă produse din străinătate vor fi vizate de noi reguli fiscale în Republica Moldova. Parlamentul de la Chișinău a adoptat, pe 22 octombrie, în lectura a doua, politica fiscală și vamală pentru 2027. Documentul prevede majorări de taxe pentru mai multe sectoare economice, impozite noi și modificări ale facilităților acordate populației.

TVA pentru sectorul HoReCa va crește de la 8% la 12%. Impozitul pe dividende va urca de la 6% la 8%. În plus, coletele comandate din străinătate, cu o valoare de până la 150 de euro, vor fi taxate cu TVA de 20% și cu o taxă fixă de 12 lei pentru fiecare colet.

Una dintre modificările importante pentru gospodării vizează impozitarea consumului de energie electrică. De la 1 aprilie 2027, primii 150 kWh consumați lunar la fiecare loc de consum vor fi scutiți de TVA. Pentru energia care depășește acest prag se va aplica TVA standard de 20%.

Și în cazul gazelor naturale va fi menținut un regim fiscal redus pentru consumatorii casnici. De la aceeași dată, TVA de 8% se va aplica pentru primii 150 de metri cubi de gaze consumați lunar. Volumul care depășește acest plafon va fi taxat cu cota standard. Aceste măsuri vor intra în vigoare la 1 aprilie 2027, nu de la începutul anului.

Scutirea personală anuală va crește de la 29.700 de lei la 40.020 de lei. Pentru anumite categorii de cetățeni, aceasta va ajunge la 46.680 de lei. Printre beneficiari se numără persoanele cu dizabilități din copilărie și cele care au avut de suferit în urma participării la acțiuni de luptă sau la lichidarea consecințelor avariei de la centrala nucleară de la Cernobîl.

Va crește și scutirea pentru persoanele aflate în întreținere. Aceasta va ajunge la 11.040 de lei anual, față de 9.900 de lei în prezent.

Documentul modifică și regulile privind veniturile din investiții și creșterea de capital. Cota de impozitare pentru creșterea de capital va fi de 12%. Vor fi ajustate și condițiile în care persoanele fizice pot beneficia de facilități fiscale la vânzarea locuinței de bază.

Sectorul HoReCa va fi printre cele vizate de majorarea taxelor. TVA pentru restaurante, hoteluri și serviciile de catering va crește de la 8% la 12%.

Majorarea se va aplica și unor produse din agricultură. Produsele de zootehnie, fitotehnie și horticultură, inclusiv gutuile și coacăzele, vor fi taxate cu TVA de 12%.

În schimb, TVA de 8% va fi menținut pentru produsele alimentare de bază. Printre acestea se numără pâinea, laptele, ouăle, fructele și legumele proaspete.

Majorarea TVA nu înseamnă automat că toate prețurile vor crește exact în aceeași proporție. Efectul asupra prețurilor finale va depinde și de costurile și deciziile comercianților și prestatorilor de servicii.

O altă schimbare îi vizează pe cei care comandă produse din străinătate.

De la 1 noiembrie 2026, coletele cu o valoare de până la 150 de euro, care beneficiau până acum de scutire, vor fi supuse TVA de 20%. Se va aplica și o taxă fixă de 12 lei pentru fiecare colet.

Măsura va afecta cumpărăturile online din afara țării, inclusiv comenzile de valoare mică. Costul final pentru cumpărător va depinde de valoarea produselor și de modul în care vor fi aplicate noile obligații fiscale.

Această prevedere va intra în vigoare înaintea majorității măsurilor din politica fiscală, care sunt programate pentru 1 ianuarie 2027.

Politica fiscală introduce accize pentru mai multe categorii de produse. Printre acestea se numără lichidele fără nicotină, băuturile energizante, unele băuturi nealcoolice cu zahăr sau îndulcitori și articolele pirotehnice.

În 2027, acciza la produsele din tutun va crește cu 20%. Pentru majoritatea celorlalte categorii de mărfuri accizabile, majorarea va fi de 10%. Acciza la motorină va crește, de asemenea, cu 20%.

Aceste modificări pot influența costurile de comercializare ale produselor vizate. În cazul motorinei, impactul asupra prețului final va depinde și de evoluția altor componente ale prețului.

Noile reguli introduc și un impozit pentru proprietățile imobiliare rezidențiale de valoare mare.

Cota va fi de 0,8% pentru bunurile imobile cu destinație locativă care depășesc pragul de 4 milioane de lei. Măsura vizează proprietățile care se încadrează în criteriile prevăzute de lege.

Totodată, impozitul pe venit pentru activitățile financiare și de asigurări va crește la 18%, față de cota de 12% aplicată anterior acestor venituri. Măsura vizează inclusiv băncile și companiile de asigurări.

Impozitul pe dividende va crește, la rândul său, de la 6% la 8%.

Organizatorii jocurilor de noroc și ai loteriilor vor fi vizați de o taxă de viciu de 6%. Aceasta va fi calculată în funcție de sumele depuse pentru alimentarea conturilor de joc sau de veniturile obținute din vânzarea biletelor, conform prevederilor proiectului.

Documentul mai prevede o taxă de 25% din venitul brut al organizatorilor.

Aceste măsuri fac parte din pachetul prin care autoritățile urmăresc să majoreze veniturile bugetare din mai multe sectoare economice.

Înaintea votului final, deputații din opoziție au propus zeci de amendamente la proiectul politicii fiscale. Printre propuneri s-au numărat taxe suplimentare pentru bănci și companiile energetice, scutiri mai mari pentru familii și facilități fiscale pentru agricultori. Majoritatea parlamentară a respins propunerile opoziției.

În cazul agricultorilor, Guvernul a renunțat la planul de majorare a TVA pentru cereale de la 8% la 12%. Astfel, cota redusă de 8% va fi menținută până la sfârșitul anului 2027.

Potrivit Ministerului Finanțelor, aplicarea politicii fiscale și vamale pentru 2027 ar urma să genereze venituri suplimentare de aproximativ 5,1 miliarde de lei.

Din această sumă, circa 820 de milioane de lei ar urma să provină din impozitul pe venit și taxa de viciu. Alte aproximativ 1,6 miliarde de lei sunt estimate din TVA, iar 2,7 miliarde de lei din accize.

Cele mai multe prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Unele măsuri vor fi aplicate mai devreme sau la o dată distinctă. Printre acestea se numără taxarea coletelor din străinătate, de la 1 noiembrie 2026, și facilitățile pentru consumul casnic de electricitate și gaze naturale, de la 1 aprilie 2027.