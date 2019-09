UPDATE. Oficiali din Poliția Capitalei au transmis, pentru EVZ, precizări legate de acest caz:

„Cu privire la postarea din mediul on line, vă facem cunoscut faptul că la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 7, care au demarat verificări și investigații cu privire la cele reclamate. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.

De asemenea, cu privire la modul în care a relaționat cu persoana care a sunat la 112, față de dispecer au fost declanșate verificări atât cu privire la comportament, limbajul folosit, dar și măsurile dispuse”.

Știrea inițială

Cristina Tilică susține că a apelat la poliție în timp ce era agresată de doi angajați ai unui magazin. Oficiali din Poliția Capitalei au precizat,pentru EVZ, că sunt verificate aspectele sesizate de jurnalistă.

Atitudinea șocantă a unui polițist căruia i s-a cerut ajutor la 112 a fost descrisă de producătorul de la TVR. Jurnalista a ajuns la Secția 7 Poliție unde susține că urma să depună plângere penală împotriva angajaților unui magazin care ar fi agresat-o.

Iată mesajul transmis de Cristina Țilică:

„Rusine #112! #RusinePolitia Română! Am nevoie urgentă de un bun avocat! Am sunat astăzi la Serviciul 112 în timp ce eram agresată fizic și verbal de 2 angajati ai magazinului Best Market din Teiul Doamnei nr 8. Mi-au făcut legătura la poliție iar polițistul mi-a spus: „Calmați-vă, doamnă, dacă vă puteți mișca, dacă puteți vorbi, dacă nu e cu sînge nu venim, dacă nu e cu foc, nu venim!”.

Am închis telefonul, am mai sunat o dată și au spus că trimit jandarmeria! Nu au trimis!!! Am sunat eu la Secția 7 de poliție, a catadicsit un un echipaj de la secție sa vină. Am sunat din nou la 112 sa intreb dacă mai vine echipajul de la jandarmerie și mi-au spus că nu mai vin, au trimis de la secție!

Polițiștii de la Secția 7 de poliție au spus că la ei a ajuns doar informația potrivit căreia între mine și cei 2 angajati care mi-au spart telefonul și m-au lovit a fost doar un schimb de replici!!!Deși eram bruscată și împinsă în timp ce îi filmam, deși mi-au luat telefonul din mână și l-au spart de ciment, am reusit sa-i filmez pe agresori.

Ps: Angajații magazinului au vrut sa ma oblige sa părăsesc magazinul fiindcă au fost amendați de câteva ori pentru tulburarea ordinii și liniștii publice!”

