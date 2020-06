În seara de vineri, Poliția Română a efectuat mai multe controale de rutină pentru a-i prinde pe cei care se urcă la volan băuți, sau mai rău, conduc automobilul aflându-se sub influența substanțelor interzise, scrie Stirileprotv. La scurt timp după începerea operațiunii, polițiștii au oprit un bărbat care se urcase beat la volan, acest lucru fiind dovedit de aparatul etilotest. Ulterior, oamenii legii s-au gândit că ar fi bine să îl testeze pe bărbat și pentru consumul de substanțe psihoactive, dar acesta a refuzat vehement și a devenit recalcitrant.

Șofer: Eu nu stau cu ăla 10 minute în gură!

Polițist: E ok, e ok.

Șofer: Păi, e ok. Păi, dacă eu știu că nu iau droguri. Mă puneți să… V-am zis c-am băut o singură bere, da? O singură bere, da? Și a ieșit. Mergem la IML și facem testul la IML.

Fiind destul de beat, bărbatul i-a întrebat pe agenții de poliție dacă în mașina lor se poate fuma, dar răspunsul negativ l-a pus puțin pe gânduri. În cele din urmă acesta a găsit o soluție „optimă” pentru toată lumea, și anume, să mai stea 10 minute ca să poată fuma liniștit o țigară în afara automobilului.

– Haideți să mergem în mașină!

– Și acum mergem în mașină.

– Vă rog frumos!

– Pot să fumez în mașină?

– Nu puteți să fumați în mașină.

– De ce? Atunci stau să fumez o țigară!

– Suntem la piață?

În câteva ore, polițiștii au aplicat 115 de amenzi în valoare totală de 89 de mii de lei.

Claudiu Costea, purt.cuv. Brigada Rutieră: “Valoarea indicată de etilotest a fost de 0,78 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Persoana în cauza a fost condusă la sediul INML în vederea recoltării probelor biologice. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Totodată, persoana în cauză, care a fost și recalcitrantă, a adresat și injurii persoanelor aflate la fața locului, a fost sancționat contravențional.”