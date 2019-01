PNL se pregătește să ATACE la CCR bugetul pe 2019. ACUZAȚII dure: este neconstituțional!

Președintele Comisiei economice a Senatului – liberalul Florin Cîțu – susține, pe Facebook, că bugetul pentru 2019 este neconstituțional, drept pentru care va propune forurilor de conducere ale PNL atacarea acestuia la CCR.





EVZ vă prezintă declarațiile senatorului.

”Bugetul pentru 2019 este neconstituțional!

Nu mai este niciun dubiu acum. Bugetul Romaniei este facut praf. Bugetul pentru 2019 nu respectă Constitutia.

Probleme mari la datelor pentru 2018. Iar pentru 2019 nu exista inca solutii pentru a reduce deficitul bugetar.

In acest moment Valcov ii ordona lui Teodorovici sa nu mai amane si sa prezinte un buget cu un deficit pe cash mai mare de 3% din PIB pentru 2019.!!

In toate variantele, deficitul structural nu scade la 1% asa cum cere Constitutia Romaniei*

Si in acest an voi propune in BEX atacarea bugetului la CCR. Trebuie sa-i oprim cu orice pret.

Pactul Fiscal cere un deficit structural de 1% din PIB din 2016”, scrie Florin Cîțu.

Marian Godina o desfiinteaza pe Carmen Dan: E decat vina dumneavoastra! Ce s-a intamplat acum

Pagina 1 din 1