Înțelegere PNL-PSD? TRĂDĂTORII FAC primii PAŞI ÎNAPOI. Derută în politică. Breaking news

Opoziția flutură tot mai des moțiunea de cenzură la adresa Guvernului, dar până acum nu au căzut de acord nici asupra textului, nici a datei depunerii și nici nu știu câți parlamentari ai Puterii au convins pentru a avea succesul scontat.





Mai mult, liberalii avansează două cifre diferite. Deputatul PNL, Ioan Cupșa, este mai exact în detalii: el spune că textul moțiunii va fi depus în 10 decembrie și că ar fi nevoie de 50 de voturi de la PSD. De cealalta parte, vocea cea mai avizată a liberalilor, președintele Ludovic Orban, spune că este nevoie de 67 de parlamentari, dar îi include aici și pe parlamentarii UDMR.

Asta, în condițiile în care liderii Uniunii au repetat mereu că nu votează o muțiune al cărei text nu îl cunosc și până nu știu ce pun în locul Guvernului dacă acesta pică. „Nădăjduim că de data asta UDMR va ţine cont de voinţa populaţiei maghiare. Aceleaşi aşteptări le avem şi de la ALDE, chiar dacă aşteptările de la domnul Tăriceanu sunt foarte mici.

Din păcate, de câţiva ani, Tăriceanu este pe post de Guţă Tătărăscu şi este mai zelos în susţinerea ticăloşiilor inţiate de Dragnea decât mulţi PSD-iști. Putem să luăm voturi şi din zona ALDE. De asemenea, există o mare nemulțumire în PSD . Problema este câți dintre parlamentarii nemulțumiți din PSD vor avea curajul să voteze.

Există o masă critică şi o nemulţumire profundă la nivelul parlamentarilor din PSD care înţeleg că Dragnea duce în cap PSD-ul. Din păcate, frica, laşitatea, lipsa de responsabilitate îi împiedică pe mulţi să acţioneze în conformitate cu ceea ce gândesc”, este socoteala făcută de liderul liberal, Ludovic Orban. Acesta a adăugat că degeaba avansează unii colegi o dată a depunerii documentului deoarece până când nu vor ști că există un număr suficient de voturi, moțiunea nu va fi depusă.

„Nu vă pot da exact cu precizie ziua, după cum bine ştiţi unii bat toba moţiunii încă de la 1 septembrie. Dacă ne luam după ei, am fi depus moţiunea fără nicio şansă şi azi nu mai aveam niciun instrument de presiune asupra majorităţii guvernamentale. Suntem în negocieri asidue. Toată lumea trebuie să ştie că pentru reuşita moţiunii este necesar ca în plus să o voteze 67 de parlamentari. Încă nu am ajuns la acest număr, purtăm negocieri. Cu certitudine vom depune moţiunea în actuala sesiune parlamentară, cel mai probabil vom stabili cum merg negocierile după data de 1 decembrie”, a afirmat Orban.

Liderul liberal nu a putut preciza pe câți parlamentari, din cei 67, s-ar putea baza Opoziția.

Orban nu exclude nici posibilitatea unor negocieri cu PSD pentru formarea unui alt Guvern. „Orice Guvern este mai bun decât nenorocirea asta de Guvern. Atâta incompetență, atâta lipsă de pregătire, atâta amatorism, nu a mai existat până acum.

Ducem negocierile şi în funcţie de toate evoluţiile din PSD. Acum nu pot spune ce pun pe masă în negocierile cu PSD, dar fiți convinşi că avem soluţii. Acest Guvern trebuie să pice, iar dacă nu pică va rămâne în funcție numai din cauza lașității, a iresponsabilității celor care sunt astăzi componenți în majoritatea parlamentară. Dacă aleşii PSD nu au curajul să voteze, înseamnă că-s nişte slugi și singurul lucru care contează pentru ei este să se pună bine cu Dragnea pentru a-i pune pe listă la Parlament”, a conchis Ludovic Orban.

