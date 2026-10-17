Politica

„PNL, pa!” Mesajul lui Alin Tișe în ziua în care partidul decide dacă votează Guvernul Niculescu

„PNL, pa!” Mesajul lui Alin Tișe în ziua în care partidul decide dacă votează Guvernul NiculescuBolojan. Sursa foto: INQUAM/George Călin
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Din cuprinsul articolului

Liberalul Alin Tișe le-a cerut sâmbătă colegilor de partid să renunțe la orgolii și la jocurile de culise, într-un mesaj publicat înaintea deciziei PNL privind susținerea Guvernului Niculescu în Parlament. El a criticat strategia formațiunii și a susținut că liberalii au ajuns într-o situație dificilă din cauza propriilor decizii.

„Dacă votăm acest Guvern din care nu facem parte, PNL, pa! Dacă nu-l votăm pentru țară, PNL, tot pa!”, a transmis Tișe.

Liberalul a afirmat că partidul ar fi avut posibilitatea să negocieze participarea la guvernare, să susțină o altă nominalizare decât Ilie Bolojan și să influențeze direcția țării. În schimb, în opinia sa, PNL a ales să riște, mizând pe posibilitatea de a controla situația.

„Cum am ajuns aici? Nu din cauza adversarilor, ci din cauza propriilor decizii, ambițiilor de mărire și orgoliului, a calculelor greșite și a jocului la cacealma”, a transmis acesta.

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Tișe a pus sub semnul întrebării invocarea interesului național după ce partidul ar fi renunțat la oportunitatea de a negocia și de a participa la luarea deciziilor.

„Dar dacă binele țării era argumentul suprem, de ce nu am ales să fim la masa deciziilor atunci când puteam negocia? În politică, nu poți refuza responsabilitatea când ai ocazia și apoi s-o invoci când ai rămas fără alternative”, a scris liberalul pe Facebook.

Alin Tișe

Alin Tișe. Sursă foto: Facebook

 

Alin Tișe cere o schimbare de direcție în PNL

În a doua parte a mesajului, Tișe a cerut unitate în partid și mai multă luciditate în deciziile politice.

„Un PNL unit și mai puternic. Nu dezbinat și rupt în bucățele. Mai puțin orgoliu, mai puține jocuri de culise și mai multă luciditate”, a transmis acesta.

Liberalul a susținut că asumarea greșelilor și schimbarea strategiei înainte de a fi prea târziu sunt esențiale pentru partid.

„Curajul nu înseamnă să nu recunoști că ai greșit, ci să ai puterea să schimbi direcția înainte de a fi prea târziu. Cel mai grav autogol nu ți-l dă adversarul. Ți-l dai singur atunci când confunzi orgoliul cu strategia și persoana cu partidul”, a mai scris Alin Tișe.

Mesajul a fost publicat în ziua în care liberalii decid dacă susțin în Parlament Guvernul Niculescu.

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