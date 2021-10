PNL este o bombă cu ceas! Ce se întâmplă chiar în aceste momente în tabăra liberalilor

Joi, 21 octombrie, pare să fie ziua decisivă pentru Ludovic Orban. După numirea lui Nicolae Ciucă, surse din interiorul PNL susțin că este posibilă o alianță cu PSD, care nu va fi deloc pe placul fostului lider liberal. În cazul în care se va merge cu social-democrații, se zvonește că Orban își va lua oamenii săi și se va retrage. Sursele mărturisesc faptul că fostul prim-ministru are baza pentru a forma propriul grup la Camera Deputaților.

„Dacă mergem cu PSD o să avem niște pierderi, gașca lui Orban se va radicaliza. Părerea mea este că dacă facem cu PSD, a doua zi Orban pleacă. El se umflă în pene, dar nu are foarte mulți oameni, are 3 senatori și 10-11 deputați. Da, e adevărat că mai sunt și alții pe care îi bate vântul și e adevărat și că are suficienți să își facă grup la Cameră. Dar Orban nu o sa mai fie jucător, o să facă opoziție cu USR”, a declarat un lider PNL pentru stiripesurse.ro

Conform primelor declarații făcute de Nicolae Ciucă, acesta susține faptul că va face tot posibilul ca, într-un timp cât mai scurt, un nou Guvern responsabil și cu puteri depline să fie investit. Liberalii își doresc o conducere minoritară, din care să facă parte PNL și UDMR. Se vor purta discuții și cu USR, iar în cazul în care nu se concretizează nimic, liberalii vor merge pe varianta unei susțineri PSD.

Ludovic Orban este cu un picior în afara PNL

Faptul că fostul președinte liberal dorește să părăsească partidul este un lucru deja cunoscut. În cadrul declarațiilor făcute miercuri, Ludovic Orban a susținut faptul că el deja este cu un picior în afara partidului, iar decizia sa va fi luată în funcție de cum merg lucrurile în tabăra liberalilor. Acesta a cerut demisia lui Florin Cîțu și nu l-a iertat nici pe Klaus Iohannis.

”Ambiţia bolnavă de a controla numirile procurorilor şi de a impune la şefia PNL un om care nu mai are nicio şansă să fie premier sunt cauzele care au dus la criza politică. Solicit public demisia din funcţia de preşedinte al PNL a lui Florin Cîţu […]”, a spus Orban