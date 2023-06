PNL arată cum Clotilde Armand transformă voucherele anti-criză în mită electorală. Deși e vorba de sume mari, cetățenii le refuză

Primarul Clotilde Armand a anunțat că va oferi circa 120 de milioane de lei cetățenilor din Sectorul 1 sub forma unor vouchere anti-criză. Fiecare gospodărie ar fi trebuit să primească, potrivit proiectului, între 1.000 și 3.000 lei de la Primărie, în funcție de venit, pentru achitarea facturilor, reabilitarea locuinței sau achiziția de electrocasnice eficiente energetic.

Sună cel puțin interesant, însă ce a urmat după acest anunț pare o veritabilă tragicomedie.

Locuitorii din Sectorul 1 nu vor banii de la Armand

Miercuri, 21 iunie, pe ordinea de zi a Consiliul Local al Sectorului 1, se arată că perioada în care cetățenii pot depune documentele necesare pentru a-și primi „tichetele anti-criză” se prelungește. Asta pentru că de anul trecut și până acum, când programul trebuia să se încheie, doar puțin peste 1.000 de cereri au fost înregistrate pentru a primi voucherul anti-criză.

Totodată, locuitorii din Sectorul 1 care totuși ar fi dorit banii, rămân cu buza umflată, deoarece nu există finanțare. În alte cuvinte, „economia” făcută de primar e doar în acte, nu și în trezorerie.

Viceprimarul din partea USR, Oliver Păiuși: „(…) Anul trecut nu au mai aprobat și rectificarea bugetară prin care să alocăm banii necesari. Timpul a trecut și am ajuns la aprobarea bugetului pe 2023. Noi am prins în proiectul de buget bani, 60 milioane lei, iar ei au venit ieri cu un amendament prin care au alocat 120 milioane lei, dar termenul de 31 martie, stabilit tot de ei, nu a fost modificat. (…) Chiar dacă oamenii au depus, noi nu puteam să prelucrăm cererile. Adică nu puteam accepta depunerea deoarece nu am avut buget. Este cum a făcut Romprest pe perioada pandemiei, a prestat fără buget și sunt 90 de milioane lei pe care noi nu putem să îi plătim. La fel și aici, e prevedere legală, nu pot să angajez lucrări fără să am buget. Oamenii au trimis, dar nu le-am acceptat”, a explicat Păuși.

PNL semnalează un posibil caz de mită electorală

Deși primarul a derulat o adevărată campanie de informare pentru cetățeni, cu pliante în cutiile poștale și mesaje pe rețelele sociale, acum nu mai spune un cuvânt despre banii promiși.

Reprezentanții PNL Sector 1 au declarat, în exclusivitate pentru EvZ, că edilul Armand va transforma voucherele, care vin tot din banii cetățenilor, în mită electorală.

„Din informațiile pe care le avem, sub 1500 de cetățeni s-au înscris pe platformă pentru a beneficia de aceste stimulente. Adică sub 1% din populația sectorului.

Lipsa de interes pentru acest program arată, fără echivoc, că cetățenii din Sector 1 nu doresc să primească mită electorală de la Clotilde Armand și demonstrează, în mod clar, susținerea minoră de care acest primar se mai bucură în sector. Oamenii s-au săturat de minciuni și scandaluri, de vorbe goale și fraude!

PNL a transformat anul trecut un proiect gândit exclusiv ca mită electorală într-unul mai aproape de realitate. La 25.11.2022 CL, prin HCl 167, PNL Sector 1 a amendat proiectul prin care primarul dorea achitarea a 1000 lei/persoana/ 18 ani, astfel încât acesta să aibă o bază legală, rezultând ca cetățenii S1 sa beneficieze de stimulente legale. Termenele de depunere inițiale pentru program erau 31.03.2023 depunerea documentelor și 30.04.2023 decontare efectiva.

Primarul S1 nu a pus în executare aceste hotărâri decât începând cu mai 2023 după ce, la data de 03.04.2023 a cerut CL sa proroge termenele până la 30.06.2023 pentru depunere cereri și documentații și 31.07.2023 pentru încasarea stimulentelor, proiect votat de CL prin HCL nr.41.

Tergiversarea și amânarea nejustificată a implementării, dar și măsurile adoptate de guvernul PNL pentru a ajuta în mod real populația, au determinat o lipsă totală de interes. Mesajul este cât se poate de clar din partea bucureștenilor din Sectorul 1: folosiți banii în investiții cu cap.

Deși Armand a avut luni de zile la dispoziție să implementeze un proiect votat de consiliu care avea sens în prima parte a anului, a tărăgănat subiectul până în vară și acum lansează din nou sloganurile electorale desprinse din manuale de propagandă.

Locuitorii Sectorului 1 resping minciunile primarului, încercările sale disperate de a cumpăra, cu banii noștri, voturile oamenilor, în speranța că va mai câștiga un mandat!”, ne-a declarat Dan Podaru, consilier PNL Sector 1, precizând că aceasta este și poziția colegilor săi liberali din Consiliul local.

„De fapt nu vor să implementeze proiectul!”

Și PSD a avertizat încă din luna martie că programul pare cusut cu ață albă: „Doamna Armand, după ce a văzut că proiectul nu a trecut așa cum a vrut ea, nu a mai făcut niciun fel de promovare, nu a mai trimis scrisori cetățenilor, nu a mai pus pe Facebook, nu a mai vorbit despre proiect. Noi credem că de fapt nu doresc să implementeze proiectul sau l-ar vrea implementat în vara lui 2024. Noi vrem ca proiectul să se întâmple, am întrebat city managerul câte cereri au fost depuse, câte cereri au fost procesate, de ce funcționează o platformă online care nu știm în baza a ce a fost creată, în sensul că regulamentul proiectului final, votat în Consiliu, nu prevede nicio platformă”, a transmis PSD Sector 1, citat de HotNews.ro.

45.000 de euro pentru realizarea platformei de înscriere pe care nu are cine să o opereze

Alte probleme ar mai fi și cu platforma de înregistrare. Potrivit unui administrator public, nu ar avea cine să proceseze circa 100.000 de noi cereri din partea cetățenilor care ar putea aplica pentru voucher.

În plus, platforma creată pentru acest program a ridicat semne mari de întrebare după ce Primăria Sectorului 1 a atribuit prin achiziție directă contractul de circa 45.000 de euro pentru realizarea sa, deși la acel moment proiectul nu era aprobat de Consiliul Local.

Banii ajung la firma Field Zoom Data, unde printre acționari se numără și un USR-ist, scrie HotNews.ro.