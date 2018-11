SCANDAL în POLITICĂ! PNL și USR SUSȚIN Guvernul PSD-ALDE? PMP a scris MOȚIUNEA de CENZURĂ, liderii OPOZIȚIEI SE CODESC s-o semneze

Președintele PMP, Eugen Tomac, a încercat să forțeze mâna colegilor din Opoziție și le-a transmis vineri textul moțiunii de cenzură.





Contactați de Evenimentul Zilei, liberalii au spus că nu este momentul pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă. Conducerea partidului trasmite că e necesar să se negocieze în Opoziție.

Nici liderul USR, Dan Barna, nu s-a arătat foarte încântat de momentul ales de PMP pentru moțiunea de cenzură. El a declarat, pentru Evenimentul Zilei, că vor analiza și textul moțiunii și contextul depunerii ei. „Dacă domnul Tomac ne-a trimis textul moțiunii, în funcție de calculele pe care le vom face, dacă moțiunea are șanse, ne vom alătura și noi demersului. Oricum, în această sesiune, USR consideră că este obligatorie o moțiune de cenzură”. a declarat Barna.

Tomac spera ca până la 1 decembrie, când se va sărbători Centenarul Marii Uniri, moțiunea să fie dezbătută și votată de Parlament.

„Credem că actuala guvernare a dus dezbaterea publică cu privire la situaţia din Justiţie la cel mai jos nivel la care putea fi adusă. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, s-a compromis definitiv şi nu mai are pic de credibilitate pentru a gestiona treburile din Justiţie. După ultimele ieşiri din partea Ministerului Justiţiei cu privire la acuzaţiile aduse procurorului general care nu au avut niciun fel de acoperire, ministrul Justiţiei s-a compromis definitiv, iar PMP îi cere demisia imediat. Credem că întregul Guvern s-a compromis, iar într-o perioadă în care aveam nevoie de claritate şi de acţiuni predictibile în ceea ce priveşte Justiţia şi nu numai credem că întreg Guvernul s-a compromis atât în relaţia cu Comisia Europeană, cât şi în relaţia cu cetăţenii români. (...) PMP a pregătit un text de moţiune de cenzură, pe care l-am actualizat, că între timp au mai existat derapaje ale actualei guvernări. Insistăm pe depunerea unei moţiuni de cenzură acum. Am pregătit acest text pe care îl voi transmite astăzi colegilor din PNL şi USR, pentru ca împreună să depunem o moţiune de cenzură cât mai rapid”, a declarat Tomac.

Unii politicieni de la PMP nu se așteptau ca liberalii să fie solidari, deoarece „pentru ei niciodată nu este momentul”. Între Traian Băsescu și Ludovic Orban au mai existat câteva contre pe subiectul unei moțiuni de cenzură.

După eșecul moțiunii de cenzură depusă de PNL în iunie, fostul preşedinte Traian Băsescu susținea că demersul PNL a dat PSD „ocazia ideală să-şi clameze legitimitatea”, transmiţându-i ironic liderului liberal Ludovic Orban că a fost la 66 de voturi de a deveni prim-ministru.

Şică Mandolină la “un pas” să devină prim-ministru ! După şapte zile în care de trei ori pe zi ne explica pe toate televiziunile faptul că are negocieri sofisticate cu UDMR, ALDE, fracţiuni din PSD, minorităţi sau cu şmenarul politic Victor Ponta, astăzi am văzut rezultatul. Ne-au lipsit nu mai puţin de 66 voturi ca să treacă moţiunea. Le-am dat pesediştilor ocazia ideală să-şi clameze legitimitatea exact când erau în colţ după eşecul revoluţiei fiscale şi condamnarea lui Dragnea care îi făcea să se sfâşie din interior. Şică, tu pricepi câtă dezamăgire am produs oamenilor care ies zilnic în stradă în toată ţara, electoratului nostru care a crezut că tu chiar poţi negocia ceva cu partidele parlamentare ? Şică, decât să te mai dai preşedinte al partidului brătienilor, mai bine îţi cauţi un loc de muncă. Salutare Şică. Ai fost la 66 voturi să devii prim – ministru", a comentat atunci Traian Băsescu pe pagina personală de Facebook.

