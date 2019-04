Curtea de Apel a decis în cazul lui Mihai Pleșu. Ce se întâmplă acum cu fiul lui Andrei Pleșu

Curtea de Apel Ieși a păstrat, vineri, contestația DIICOT de plasare sub control judiciar a lui Mihai Pleșu. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a fiului lui Andrei Pleșu pentru trafic de droguri de mare risc.





Avocaţii Sandra Grădinaru şi Alexandru Olănescu, care îl reprezintă pe Mihai Pleşu, au declarat pentru Agerpres că judecătorii Curţii de Apel Iaşi au menţinut decizia judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Iaşi de plasare sub control judiciar.

Decizia survine ca urmare a contestaţiei depuse în urmă cu o săptămână de procurorii DIICOT, care au cerut arestarea preventivă a lui Mihai Pleşu pentru 30 de zile.

"Am criticat susţinerile procurorului din contestaţie aducând ca principal argument faptul că în şapte luni de supraveghere investigatorii sub acoperire nu au reuşit nicio tranzacţie cu Mihai Pleşu. Am depus judecătorilor Curţii de apel Iaşi şi un set de caracterizări ale părinţilor ai căror copii fac terapie prin artă cu Mihai Pleşu. A fost menţinută hotărârea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunal", au declarat avocaţii lui Mihai Pleşu.

Mihai Pleşu, fiul scriitorului Andrei Pleşu, se află sub control judiciar timp de 60 de zile, conform deciziei luate pe 7 aprilie de judecători.

El a fost acuzat de trafic și consum de droguri de mare risc, conform polițiștilor antidrog.

Mihai Pleșu a fost reținut 24 de ore, declarând la ieșirea din arest că este nevinovat.

„Vreau să ajung să-mi văd familia pentru că și mama și tata sunt cardiaci și nu vreau să-mi imaginez cu ce grijă au stat. Sunt praf și bucăți de oboseală, realmente, și vreau să-mi văd copilul. Este o nedreptate şi îmi doresc din tot sufletul să se şi dovedească treaba asta, pentru că numele Pleşu n-a fost pătat niciodată. Sunt f oarte mându că t atăl meu a p articipat la atâtea lucruri bune pentru ţara asta. Şi nu mi se pare normal să fiu eu acuzat de aşa ceva, în condiţiile în care tatăl meu a făcut parte din atâtea instituţii guvernamentale”, a declarat Mihai Pleșu, în fața camerelor de luat vederi, la ieșirea din sala de judecată.

„Cum spune vorba aia, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită în țara asta. (…) din punctul meu de vedere eu mă consider în continuare nevinovat. (…) A u vorbit despre niște lucruri atât de inexistente și de trăznăi… Dacă eram traficant de droguri de atâta amar de v eme, mă gândeam că la București se găsea cine va să mă aresteze, nu trebuia să vină cineva de la Iași să facă treaba asta”, a mai spus acesta.

