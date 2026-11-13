Peste 3 miliarde de dolari în investiții chinezești în infrastructura pentru inteligență artificială ar putea fi afectate de restricțiile impuse de Statele Unite asupra exporturilor de cipuri Nvidia și de plecarea lui Jensen Huang din funcția de director general al companiei. O analiză Reuters, bazată pe peste 150 de documente, identifică proiecte de centre de date și facilități de calcul construite în jurul procesoarelor americane H100, H200 și H800, a căror aprovizionare este supusă unor restricții stricte.

Investigația, publicată pe 13 noiembrie 2026, indică o valoare cumulată de peste 23 de miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 3,2 miliarde de dolari. Suma include investiții planificate, contracte atribuite și instalații deja funcționale. Situația evidențiază dificultățile cu care se confruntă China în dezvoltarea infrastructurii AI, în condițiile în care accesul la procesoarele avansate americane rămâne limitat.

Documentele analizate de Reuters includ anunțuri de achiziții publice, planuri de investiții, contracte de construcție și declarații ale companiilor. Acestea arată că tehnologia Nvidia este utilizată într-o gamă largă de proiecte din China, de la centre regionale de calcul până la facilități dezvoltate de universități și companii susținute de autoritățile locale.

Investițiile sunt răspândite atât în marile centre tehnologice de pe litoral, cât și în provinciile din vestul țării. Unele proiecte sunt deja operaționale, în timp ce altele se află în construcție sau în faza de planificare.

Un exemplu menționat de Reuters este o facilitate din provincia Gansu, în nord-vestul Chinei, care urma să instaleze mii de procesoare Nvidia înainte de sfârșitul anului 2026. Nu există însă confirmări că toate cipurile au ajuns la destinație.

Valoarea de 3,2 miliarde de dolari nu reprezintă exclusiv costul procesoarelor. Calculul include și clădirile, sistemele de alimentare cu energie electrică și celelalte componente necesare funcționării centrelor de date.

Washingtonul a început să limiteze exporturile procesoarelor Nvidia avansate pentru inteligență artificială în 2022. Ulterior, restricțiile au fost extinse și asupra unor cipuri modificate pentru piața chineză, inclusiv modelul H800.

În prezent, proiectele identificate de Reuters depind de procesoare precum H100, H200 și H800. Accesul la aceste echipamente este afectat de reglementările americane, iar intensificarea controalelor poate genera probleme pentru operatorii chinezi.

Printre riscurile identificate se numără întârzieri în finalizarea centrelor de calcul, întreruperi ale aprovizionării și costuri suplimentare pentru reproiectarea infrastructurii în jurul procesoarelor produse în China.

În ianuarie 2026, administrația Trump a decis să analizeze individual cererile de licență pentru exportul procesoarelor H200 către anumiți clienți chinezi eligibili, în condiții specifice.

Plecarea lui Jensen Huang din funcția de director general al Nvidia adaugă o nouă incertitudine pentru companie și pentru relația acesteia cu piața chineză.

Potrivit Reuters, demisia anunțată pe 12 noiembrie a venit în urma unui scandal legat de relația sa cu Alice Huang, o femeie de afaceri chineză suspectată de autoritățile americane că ar avea legături cu serviciile de informații de la Beijing.

Alice Huang este asociată cu Megaspeed, un partener Nvidia din Singapore, activ în domeniul serviciilor de cloud. Compania a negat acuzațiile potrivit cărora ar fi transferat ilegal procesoare Nvidia către China.

Consiliul de administrație al Nvidia a deschis o investigație independentă. Compania a transmis că nu are motive să creadă că informații comerciale confidențiale sau secrete legate de securitatea națională a Statelor Unite au fost compromise.

Până la publicarea informațiilor Reuters, nu exista o constatare publică potrivit căreia Jensen Huang ar fi încălcat legislația americană privind controlul exporturilor.

Huang susținuse anterior relaxarea restricțiilor comerciale, avertizând asupra efectelor limitării accesului Chinei la tehnologia Nvidia. Plecarea sa ar putea reduce capacitatea companiei de a influența dezbaterile de la Washington privind politica de export a procesoarelor AI.

Nvidia a declarat că restricțiile americane au exclus practic compania de pe piața centrelor de date pentru inteligență artificială din China. În august 2026, producătorul a indicat că nu mai include veniturile din această piață în estimările sale, din cauza incertitudinii de reglementare.

Jensen Huang afirmase anterior că cota de piață a Nvidia în China scăzuse de la 95% la zero.

Cu toate acestea, un raport IDC citat de Reuters în octombrie estima că Nvidia reprezenta încă 34% din livrările de acceleratoare AI din China în prima jumătate a anului 2026.

Cele două cifre se referă la indicatori diferiți. Declarația Nvidia privește capacitatea companiei de a concura și de a vinde direct pe piața chineză, în timp ce estimarea IDC măsoară livrările de acceleratoare AI. Documentele analizate de Reuters nu stabilesc prin ce canale au ajuns toate procesoarele restricționate la utilizatorii chinezi.

Analistul Sunny Cheung, de la Jamestown Foundation din Washington, consideră că autoritățile americane ar trebui să urmărească mai atent destinația finală a puterii de calcul și scopul în care aceasta este utilizată, nu doar companiile care cumpără procesoarele.

Reuters precizează că proiectele de infrastructură AI identificate în China nu au fost asociate cu Megaspeed sau cu acuzațiile care au dus la investigația privind conducerea Nvidia.

Rămâne însă problema accesului la procesoarele necesare funcționării acestor centre de calcul. Dacă restricțiile americane vor deveni mai stricte, operatorii chinezi ar putea fi nevoiți să își modifice planurile și să caute alternative locale.

Cele peste 3 miliarde de dolari identificate de Reuters arată amploarea investițiilor dependente de tehnologia Nvidia. Viitorul acestor proiecte va depinde, în mare măsură, de evoluția reglementărilor americane și de capacitatea Chinei de a-și dezvolta propriile procesoare pentru inteligență artificială.