Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Astăzi, 31 octombrie 2025, pe platforma Hai România, în cadrul emisiunii „Evenimentul Istoric”, Dan Andronic îl are invitat pe analistul de politică externă Ștefan Popescu pentru un episod dedicat celor trei teme care setează busola strategică a Bucureștiului: redimensionarea prezenței militare americane în România, întâlnirea Trump–Xi și repoziționarea diplomatică pe care o cere noul context global.

Discuția pornește de la anunțul privind ajustarea trupelor SUA în Europa și efectele directe asupra Flancului Estic. Popescu explică diferența dintre „retragere” și „optimizare de postură”, subliniind că România rămâne ancorată în mecanismele de descurajare NATO, dar are nevoie de o accelerare a modernizării propriilor capabilități și de un dialog tehnic, constant, cu Washingtonul și structurile aliate.

Sunt trecute în revistă prioritățile: infrastructură militară, interoperabilitate, mentenanță și industrii de apărare cu valoare adăugată locală. Al doilea capitol examinează întâlnirea Trump–Xi prin lentila competiției sistemice: tehnologie, comerț, securitate maritimă și rețele logistice. Popescu arată cum o recalibrare Washington–Beijing poate rearanja riscurile și oportunitățile pentru Europa Centrală și de Est, inclusiv România, de la investiții și exporturi până la standarde tehnologice și securitatea rutelor.

În plan operațional, episodul propune o foaie de parcurs pentru diplomația românească: (1) „pro-SUA fără partizanat” – proiecte concrete pe apărare, energie și industrii dual-use; (2) profil european activ, capabil să coaguleze formate regionale (B9, Inițiativa celor Trei Mări); (3) agendă economică orientată spre investiții americane și europene în infrastructură critică și IT&C; (4) indicatori clari de rezultat pentru toate angajamentele anunțate public.

Cum îi ajută actoria pe tineri să-și depășească fricile: Timiditatea se topește în fiecare exercițiu
Cum îi ajută actoria pe tineri să-și depășească fricile: Timiditatea se topește în fiecare exercițiu
A început războiul pentru aurul negru al secolului XXI. Ce atuuri are România în disputa pentru baterii și pământuri rare
A început războiul pentru aurul negru al secolului XXI. Ce atuuri are România în disputa pentru baterii și pământuri rare

Cu stilul său direct, Dan Andronic conduce dialogul spre concluzii aplicate: România are nevoie de coerență între politică externă, apărare și economie și de curajul măsurării performanței. Un episod dens, pentru decidenți și publicul care vrea miza din spatele știrilor. 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

HAI România!

Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.
Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.
De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor
De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor

