Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu

România primește miliarde de euro prin programul SAFE pentru înarmare. De fapt, sunt bani împrumutați și schema e simplă: cu acești bani cumpărăm arme de la nemți și de la francezi la prețuri de te doare capul! De aici începe podcastul HAI Live cu Turcescu, Hoandră și Comaroni. Ca de obicei, știm cum începe, dar nu stim unde ajunge!

