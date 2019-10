16 octombrie

Platformă digitală destinată contra dezinformării în Europa. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 16 octombrie s-au născut David Ben-Gurion, Noah Webster, Eugen O’Neill, Dino Buzzati, Angela Lansbury, Mihail Sorbul, Gheorghe Ionescu-Siseşti, Alexandru Proca, Mircea David.

Pe 16 octombrie este, în calendarul creștin-ortodox, Sf.Mc Longhin, sutașul. Centurionul Cornelius Longinus, cel care, acesta este adevărul, a scurtat, din milă, chinul Mântutorului răstignit pe Cruce împungând cu lancea lui parte dreaptă a lui Iisus, de a curs sânge și apă (limfă). Lancea, consacrată și sfințită astfel, a purtat numele de Lancea Destinului, un obiect, o relicvă de extrem de mare putere. V-am mai spus și altădată istoria Lăncii Destinului, sunt multe cărți și câteva filme, ba chiar și jocuri PC, pe această temă.

Evenimentul zilei

„Evenimentul Zilei„ din 16 octombrie 1978 a fost că, la Roma, cardinalul polonez Karol Wojtyla (1920-2005) a fost ales papă, sub numele de Ioan Paul al II-lea; a urcat în Scaunul Pontifical la 22 octombrie1978; alegerea sa ca papă a fost considerată un eveniment de excepţie, fiind vorba de primul papă neitalian începând din anul 1522 (când a fost desemnat olandezul Hadrian al VI-lea); pontificatul său de 26 ani (octombrie 1978 – aprilie 2005) este considerat al treilea ca lungime din istoria Bisericii Catolice, în urma Sfântului Petru (estimat între 34 şi 37 ani) şi a lui Pius al IX-lea (31 ani). A fost sanctificat în anul 2014. Sursă: RADOR. Așa, alegând papi ne-romani, se respectă profeția Sf. Malachia, ”Prophetia Sancti Malachiae Archiepiscopi, de Summis Pontificibus” făcută în secolul XII.

Filmul ”The Shoes of the Fisherman”

Am mai pomenit și altădată, dar îmi face plăcere să repet, repetiția este mama învățăturii. Repet recomandarea să vedeți, sau, să revedeți, un film de excepție: ”The Shoes of the Fisherman” o ecranizare din anul 1968 al romanului lui Morris West sub regia lui Michael Anderson și cu o distribuție de vis: Anthony Quinn, Laurence Olivier, Vittorio De Sica, Oskar Werner și mulți alții.

Filmul arată așteptările Occidentului de la un papa din Est. Cu zece ani mai înainte, istoria papei Ioan-Paul al II-lea fusese, deja, scrisă!

David Ben-Gurion

Tot în Polonia Mare, tot într-o zi de 16 octombrie, dar în anul 1886, într-o regiune alipită de Rusia țaristă, puțin mai târziu, s-a născut şi David Ben-Gurion, (Grün) „Leul”, arhitectul restaurării statului Israel. Poate, cel mai important om politic evreu, cel care a întregit şi consolidat Israelul printr-o stratagemă pe care o găsiţi, puţin mai târziu, în timp, unde credeţi? În „Fundaţia” lui Isaac Asimov!

Angela Lansbury

O notă speciale pentru Dame Angela Lansbury CBE, irlandeza-britanica-americanca care astăzi împlinește 94 de ani, fiind persoana, din toată istoria cunoscută, cu cea mai lungă carieră artistică. Un ”La Mulți Ani!”, din toată inima. Cred că o să revăd, în noaptea aceasta, câteva episoade din ”Murder, She Wrote!” un serial simpatic și plin de morala mic burgheză, cei buni câștigă întotdeauna, cei răi sunt demascați.

Serialul ”Verdict, crimă!” așa a fost tradus titlul în limba română, nu este o adaptare rea, are mereu câte un reprezentant al legii, care caută ajutorul, sau este în concurență cu autoarea de romane polițiste. În jocul ei din serial, Angela a avut-o ca model pe Agatha Christie, rol pe care l-a interpretat perfect, serialul a fost printre cele mai apreciate, de exemplu în SUA a fost distribuit mai mult de 20 de ani și este pe micile ecrane și în prezent, în unele state.

Dar iată ce am primit în curierul de Bruxelles, credeați că scăpați:

Comisia Europeană a lansat un apel pentru proiecte destinate creării Observatorul european pentru media digitale.

Va fi vorba despre un serviciu central al unei platforme digitale destinate luptei contra dezinformării în Europa.

Noul Observator va servi ca platformă pentru anchetatori, universitari și cercetători care vor putea colabora, vor putea iniția comunicarea cu organizațiile media și cu experții în educație și vor putea să-i sprijine pe decidenți. Apelul a fost lansat pe 1 octombrie și se va încheia la 16 decembrie 2019.

Comisia va pune la dispoziție 2,5 milioane euro pentru prima etapă concretă de construcție a unui hub european de luptă contra dezinformării online.

Noua platformă va furniza profesioniștilor din media, profesorilor și cetățenilor, informații și material destinat să crească sensibilitatea, să sporească reziliența la dezinformarea online și să susțină campaniile de educare pentru media. Crearea noului Observator european este un element din planul de acțiune al Comisiei referitor la lupta contra dezinformării, publicat pe 5 decembrie 2018. Acest plan vizează consolidarea capacităților și a cooperării între statele membre ale UE în patru domenii esențiale : ameliorarea detectării știrilor false, coordonarea răspunsului, colaborarea cu platformele online și cu industria, sensibilizarea cetățenilor și facilitarea reacției acestora la dezinformarea online. Planul prevede acțiuni concrete prin care verificatorii de fapte și cercetătorii vor fi ajutați să înțeleagă și să descopere sursele dezinformării.

Comisia Europeană se angajează să finanțeze o platformă digitală care va aduna într-o rețea echipe multidisciplinare naționale independente. Aceasta va beneficia de un sistem de alertă rapidă pentru a se putea coordona intervențiile comune și va colabora eficient cu platformele online pentru a pune în practică angajamentele prevăzute în Codul de practică contra dezinformării al Comisiei Europene.

Am cam râs, un pic, că am multe necazuri. Tonul informării CE este că jurnaliștii ar fi niște îngerași, care, vai, sunt corupți de știri aiurea, de surse de ”fake news”, nu că ei le-ar comite, pentru bani și interese meschine.

Adolf Hitler nu are mormânt

Acum vă rog să mă scuzați am primit multă corespondență urmare istoriei mele despre submarinul secret U-666B. Mulți confirmă teoria conspirației că Adolf Hitler ar fi ajuns în Argentina în luna mai 1945, au fost mai multe documentare pe temă, pe canalele gen Discovery. Și că a decedat de infarct în noiembrie 1957, dar nu se cunoaște locul mormântului. Nici nu există – mormântul lui Hitler îl caută degeaba echipele de la tv. Adolf Hitler a lăsat ca ultimă dorință să fie cremat, iar cenușa să fie răspândită, din avion, peste toată Germania, marea lui dragoste. Ceea ce s-a făcut, dar cu multă discreție. Gurile rele spun că de operațiunea ”cenușa” s-a ocupat celebrul Otto Skorzeny, omul de încredere al lui Hitler, în acea perioadă consilier al Mossadului.

Vedeți, domniile voastre, nimic nu este ceea ce pare a fi, iar istoria învățată la școala a fost doar propagandă politică, probabil niciun moment ceva adevărat, istoria așa cum a fost. Dar, încet-încet, o să încerc, cu ceea ce știu, verificat și confirmat, să vă fac părtași și pe domniile voastre, încet-încet, nicio grabă, doar mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀ HOROSCOP 16 octombrie 2019

BERBEC Trebuie să te concentrezi astăzi pe problemele urgente care te pot face să pierzi bani. Sună prietenii, ca să vezi ce mai fac, nu uita că şi ei au probleme urgente şi facturi de plătit. Trebuie să reflectezi un pic. Să te sfătuieşti cu cel mai bun prieten al tău. Adică cu tine însuţi. Ai multe pe suflet, aşa este? Chiar dacă nu recunoşti, tot aia e! Trăirea asta cam profundă şi complicată, ca să nu mai punem la socoteală efortul intelectual, te va consuma cam toate orele de lumină ale zilei, în care nu vei face altceva decât planuri de viitor şi procese de conştiinţă.

TAUR Ai o mare capacitate de concentrare a atenţiei, dar pe termen scurt. Deci, poţi să speri astăzi în rezolvarea favorabilă a problemelor tale tactice, fie profesionale, fie sentimentale. Cruţă-ţi forţele, nu intra la uzură nici fizică şi nici mentală. Eforturile pe care le faci, din ambiţie şi mândrie te sleiesc de putere şi te fac vulnerabil(ă). Totuşi, planeta Venus, chiar afectată, poate să iţi aducă o oportunitate neşteptată. Care prilej trebuie analizat pe îndelete – nu te repezi, ca de obicei. Nu te grăbi, dar nici nu refuza!

GEMENI O zi bună, care trece repede, aşa sunt lucrurile plăcute. Îndreaptă-ţi atenţia către profesia, meseria ta. Cere ce ţi se cuvine. Dar nu uita ce se cuvine familiei, prietenilor, celor dragi! Astăzi poţi reuşi ceva mai bine în activităţi legate de mărfuri şi bunuri de consum. Foloseste-ţi cu isteţime resursele pe care le ai şi nu împrumuta bani. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Nu lua bârfele şi zvonurile în serios. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung.

RAC În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură favorabilă. Profită de bunăvoinţa stelelor şi avansează pe drumul intereselor tale imediate. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. Poţi să primeşti o veste despre nişte realizări mici, dar care pot să te bucure mult. De asemenea supravegheaza-ti timpul, programarea timpului, să nu intrii în criză, să nu întârzii!

LEU Domeniul avantajat de conjunctura astrologică este cel al comunicării, dar nimeni nu e profet în ţara lui! Dacă ai de convins pe cineva, poate pe mai mulţi, trebuie să fii foarte elocvent! Ai o idee, un proiect, sau important, sau la care ţii foarte mult, deci este important sentimental, şi nu ştii dacă eşti pe drumul cel mai bun. Ei bine, stelele spun că eşti! Horoscopul tau indica astazi relatii armonice cu cei nascuti in semne de foc si aer si nefavorabile cu semnele de pamant si apa. Pentru o buna parte din nativii din zodia de foc a Leului, veselia, entuziasmul si buna dispozitie sunt coordonatele zilei de astazi.

FECIOARA E bine să ai mai multă ambiţie, dar să nu exagerezi cu efortul spre gloria şi banii altora. Astăzi trebuie să te mobilizezi mai mult, să vrei să te simţi neapărat bine şi ziua trece repede! Venus, bine aspectat, îţi spune să fii mai drăguţ şi mai generos. Zâmbeşte mult şi vorbeşte rar, foarte rar. Este o realitate şi trebuie s-o iei ca atare! Zi placută si favorabila pentru mai toate activitatile, dar nimic nu se poate asemui cu vizionarea unui film şi o cina la un restaurant bun! Aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o zi lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede, ca orice zi favorabilă!

BALANŢA Dimineaţa, la serviciu sau acasă, eşti plin de glume şi vesel, dar eşti acceptat pentru că ai haz. La prânz, posibilă schimbare de program, care ascunde altceva, dar, se pare, nimic negativ! Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile pe termen lung în relaţiile sentimentale făcute astăzi se vor dovedi, paradoxal, foarte profitabile. Leagă-te la cap pentru ca o să te doara! Ceva migrene astazi din cauza unor tensiuni neaşteptate in anturaj. Le rezolvi cu diplomatie si treci mai departe. Nu te repezi sa tragi concluzii dupa barfe, zvonuri si intrigi!

SCORPION Poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Cu toate că eşti în criză de timp, astăzi reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţiile. Astăzi – nu e rău deloc… Se poate spune, dupa configuratia astrologică, ca te bucuri de o zi întreagă de influenţe favorabile in sensul ca nu o sa ai nici un necaz mare! De ceva timp incerci sa faci fata unei enervari fară motiv. Probabil este doar presiunea atmosferica, toamna cea schimbătoare, vremea şi vremurile!

SĂGETĂTOR Atenţie la unul dintre păcatele tale, vanitatea, astăzi eşti vulnerabil la linguşeală. Şi iei de bun ce spune primul venit! Mai multă prudenţă, mai multă capacitate de discernământ! Eşti relativ tare la fabule, nu am ce zice, în special la cea cu ursul păcălit de vulpe! Primesti o veste… total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic, sau cam aşa ceva. Sau poate unde peste tot este haos şi nepăsare. Interesul poartă fesul. Viaţa e o permanenta infruntare de interese, aşa incât trebuie să ai şi puţin noroc în promovarea scopurilor. Astăzi, ai multe pe cap. Nu vei reusi sa le faci pe toate, dar eşti aproape de o soluţie pentru o problema sentimentală…

CAPRICORN Astăzi eşti optimist şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă unele griji nefondate, inutile. Tot azi caută să primeşti un răspuns pentru una dintre problemele la care te gândeşti de mult… O zi agitată şi încordată, de fapt, pana la urma, pentru un lucru de nimic. Seara plăcută şi romantică. Bioritmul este bunicel, in faza, dar din nefericire negativ. Nu este o zi critica, dar in general iti este lene si nu prea ai chef de vitejii importante. Nimic foarte rau, nimic foarte bun. Dulcele şi auritul drum de mijloc!

VĂRSĂTOR Ai o problemă care te obsedează dar astăzi există o conjunctură favorabilă şi parcă împotriva logicii, printr-o abordare directă şi iscusită poţi avea câştig de cauză, sau să progresezi! O zi obositoare pe total, dar foarte plăcută. Nu ai ce să-ţi reproşezi ! Seară deosebită în compania celor dragi. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Noile asociaţii, pe termen scurt, sunt favorizate. Perioada zilei este caracterizata de mici intarzieri si incidente. De aceea, viteza este de evitat. Nu te grabi inutil!

PEŞTI Domeniul favorizat de stele este cel emoţional. Nu te grăbi, nu te repezi, în delicata zonă a sentimentelor trebuie să faci scenarii complete, planuri bine întocmite, fără să uiţi nimic! Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, neexplicabil, tainic, chiar un partener imaginar. Eşti obosit şi ai nevoie de un răgaz. Oferă-ţi seara acesta ca să te relaxezi. Competiţia este bună dar nu trebuie să stoarcă din tine ultima picătură de energie.

Te-ar putea interesa și: