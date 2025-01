Justitie Plasat sub control judiciar pe cauțiune, primarul din Sinaia nu are dreptul de a-şi exercita funcţia. Lista acuzațiilor







Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune. Procurorii DNA îl acuză, printre altele, de luare de mită, abuz în serviciu, trafic de influenţă şi spălarea banilor. Cât timp se află sub control judiciar, Vlad Oprea nu are dpretul de a-şi exercita funcţia.

”Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte o serie de obligaţii între care: să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar, să nu se deplaseze la sediul Primăriei Sinaia şi să nu exercite funcţia de primar al oraşului Sinaia. Inculpatului i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar pe cauţiune se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive”, se arată într-un comunicat al DNA.

Procurorii precizează că Vlad Oprea trebuie să depună în termen de 5 zile o cauţiune în valoare de 600.000 lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, sau prin constituirea unor garanţii reale, mobiliare ori imobiliare, în limita aceleiaşi sume de bani, în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Acuzațiile aduse de DNA, în dosarul primarului Vlad Oprea

- luare de mită în formă continuată;

- efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale,

- trafic de influenţă în formă continuată;

- fals în declaraţiile de avere, în formă continuată;

- abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit;

- folosirea influenţei ori autorităţii de către o persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;

- spălarea banilor;

- executarea fără autorizaţie legală ori cu nerespectarea prevederilor autorizaţiilor emise a lucrărilor de construire sau de desfiinţare a unor imobile situate în oraşul Sinaia.

Primarul oraşului Sinaia, Vlad Opea, a declarat, pentru Digi 24, că în spatele acuzelor care i se aduc este ”un grup de interese care vrea să pună mâna pe Sinaia”.