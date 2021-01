Planurile lui Turcescu la Evenimentul zilei – „ Ion Cristoiu : Bun găsit, domnule Robert Turcescu . Am înţeles că-n ipostaza… Am înţeles că v-aţi întors în presă… Cam aşa am citit eu o ştire, că aţi primit o funcție la Evenimentul zilei … Dacă vreţi să-mi spuneţi despre ce este vorba?