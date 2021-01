Pentru că un site media a anunțat că Robert Turcescu „va coordona publicația Evenimentul Zilei”, voi face precizări ce țin de organizarea redacției EVZ.

Site-ul ziarului, evz.ro, are ca redactor șef pe Simona Ionescu, iar redactor șef adjunct este Mirel Curea. Simona se ocupă și de noul site Rețete și Vedete (retetesivedete.ro) al Editurii Capital și Evenimentul zilei, un gen de magazin tutty-frutty.

Mirel Curea coordonează încă de la începutul anului 2020 un proiect nou, de televiziune online, care se derulează sub sigla EVZ TV. Robert Turcescu i se va alătura în aceeași calitate pentru dezvoltarea și diversificarea producției. Este un om cu experiență și succes în televiziune, capabil să coordoneze o astfel de activitate.

Dan Andronic, precizări pentru făcătorii de știri

“Pentru că unii n-au înțeles decât ce le-a convenit dintr-o știre banală, o redau așa cum trebuie:

Robert Turcescu va coordona, alături de Mirel Curea, proiectul EVZ TV în care urmează să investim o cantitate respectabilă. De bani și timp. În aceeași echipă este și Simona Ionescu, redactorul-șef al Evenimentului Zilei, care nu va pleca decât când va vrea ea!

Alături de Robert Turcescu vor mai veni câțiva ziariști de marcă în perioada următoare, pentru că mi-am propus să transform EvZ și Capital într-o întreprindere a celor care scriu și apar la TV. Din care să aibă de câștigat și de care să fie mândri.

Eu, așa cum am mai spus, rămân ziarist. Nu am nevoie de vreun titlu ca să scriu o știre sau ca să fac un interviu”, a scris Dan Andronic pe o rețea de socializare.

Robert Turcescu și planurile sale

“Voi coordona producțiile video ale Evz. Am chef de lucru, nu m-am ferit niciodată de provocări profesionale, așa ca… am treabă multă! Amenajăm studioul, schimbăm concepte, inventăm formate…

EVZ e cel mai important brand media al României, eu zic ca in scurta vreme se vor vedea schimbări semnificative in abordarea formatelor video de pe această platformă, dar mai multe nu vreau să spun acum. Revin și cu o emisiune de autor, desigur, dar sunt și în căutarea unor oameni tineri care vor să facă video-jurnalism.

Dacă au chef de muncă, să mă caute, am niște propuneri interesante pentru ei. De reținut însă că am alergie la proști și la leneși! În rest, ce să zic, mă bucur că sunt din nou în echipa EVZ, într-un fel sau altul am colaborat cu “Bulina roșie” vreme de vreo 20 de ani și a fost bine, așa că sunt foarte încrezător că va fi bine și acum. Nu mor caii când vor câinii!”, a spus acesta în exclusivitate pentru evz.ro.