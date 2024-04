Politica Geoană despre prezidențiale și PSD: Se poate şi fără dânşii







Cu toate că a fost președintele PSD, Mircea Geoană nu a omis să-și exprime părerea despre actuala coaliție dintre PSD și PNL. Acesta susține că reprezentanţii actualei coaliţii încearcă să blocheze jocul şi să spună “suntem noi şi fără noi nu se poate”, însă consideră că se poate şi fără ei.

Mircea Geoană, despre coaliția PNL – PSD: „Se poate şi fără dânşii”

Totodată, Mircea Geoană a fost întrebat cum percepe PSD-ul condus de Marcel Ciolacu.

„Eu am fost preşedintele acestui partid. Am muncit zi şi noapte. Eu sunt un om foarte serios. Când sunt într-o situaţie, îmi fac datoria până la capăt. Eu am în continuare o afecţiune puternică pentru electoratul PSD. Am foarte mulţi prieteni în PSD şi în alte partide politice. Modul în care dânşii se organizează sau modul în care operează acum în politică este problema dânşilor şi este problema PSD-ului şi a electoratului să decidă dacă ei fac o treabă bună sau nu. Eu nu mă dezic de ce am făcut în viaţa mea.

Am fost acolo, cred în valorile acelea, n-am niciun fel de problemă de amintiri răzbunătoare din trecut, efectiv consider că a fost o perioadă de maturizare politica a mea. Am învăţat multe făcând politică la nivel înalt în România. Am învăţat şi din greşeli. Mi-a folosit şi plecarea din politica românească şi dacă sunt astăzi aici, un lider, cred eu, mult mai solid, mult mai aşezat, mult mai înţelept, cred eu, este şi pentru că am avut această experienţă. Eu nu uit lucrurile frumoase pe care le-am făcut cu cei cu care am lucrat timp de cinci ani”, a declarat Geoană la Digi24.

Ar accepta să fie candidatul susţinut de alianţa PSD-PNL?

„Nu ştiu, e problema dânşilor ce calcule îşi fac. Văd că anunţă candidaţi comuni, nu ştiu ce au făcut, ca şi la Bucureşti, candidaţi comuni – e problema dânşilor. Eu cred că pe români îi interesează mai puţin jocul politic, eu cred ei fac o greşeală încercând să dea sentimentul că vor să închidă jocul. Ăsta e sentimentul pe care eu ca cetăţean îl simt şi nu ca şef la NATO. Eu simt că ei parcă încearcă să blocheze jocul, să spună suntem noi şi doar noi şi numai noi şi fără noi nu se poate. Se poate şi fără dânşii. Nu pot anticipa ce se decide după locale, probabil că trebuie să se hotărască şi dânşii. Niciodată în istoria post-decembristă nu am avut o situaţie în care cu cinci luni înainte de prezidenţiale să nu ştii candidaţii marilor partide din România”, a răspuns Mircea Geoană.

El a mai fost întrebat dacă ar accepta o discuţie pe această temă cu liderii alianţei, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă.

„Nu am nicio fel de problemă cu nimeni, n-am nicio fel de chestiune, dar ştiu un singur lucru. Că treaba, aşa cum este organizată acum, nu mai este utilă pentru ţara noastră şi trebuie să facem un salt şi o transformare importantă a modului în care facem politică. Cine este dispus să participe la acest efort sănătos, necesar, obligatoriu pentru România, este prietenul şi eventualul meu aliat. Dar doar pentru un joc politic, nu m-aş interesa de jocuri politice. Nu mă interesează nimic altceva decât interesul ţării, oamenii mei, ţara aceasta, respectul pentru România”, a menţionat Geoană.

Mircea Geoană, despre evenimentul NATO care ar fi trebuit să aibă loc în România

De asemenea, i s-a mai cerut părerea și despre evenimentul pe care NATO urma să-l organizeze în România, dar care a fost anulat.

„Noi nu l-am anulat. Noi nu l-am anulat pentru că a fost o decizie foarte bună, cred eu, cineva din sudul flancului estic, România, Suedia, cel mai recent membru, Şi Statele Unite la Florida va fi un eveniment foarte, foarte, foarte mare. Acest triunghi foarte frumos, transatlantic, noul venit, România e o ţară importantă, colegii mei au ales România pentru că România este o ţară importantă, NATO. Cineva de la Bucureşti, probabil speriat de umbra lui Mircea la Cozia, altă explicaţie nu văd, cel puţin din presa aşa a reieşit, că le este teamă că eu folosesc NATO pentru a face nu ştiu ce la Bucureşti.

Ar fi fost o ocazie extraordinară pentru liderii români, pentru că pentru ei era această platformă. Şi pentru tinerii din România să fie văzuţi aşa frumoşi cum sunt şi aşa deştepţi cum sunt, să fie văzuţi de toţi prietenilor din toată alianţa asta uriaşă. Dacă au decis să n-o facă, e problema dânşilor. E mare păcat, e o ocazie ratată”, a afirmat Geoană.