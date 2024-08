EVZ Special Planuri pentru românii din diaspora. RePatriot folosește modele din India și Israel







Marius Bostan, fondatorul RePatriot, a fost invitatul de astăzi al podcastului ”Esențial” difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Fostul politician are în prezent un proiect care își propune să aducă cât mai mulți români din diaspora acasă.

Marius Bostan a explicat pașii pe care i-a urmat atunci când a înființat RePatriot. Fiind un proiect foarte mare a avut nevoie de ajutor din exterior.

„Noi am lansat ideile acestui program național de reconectare a românilor plecați. Ne doream o revenire, o reunificare a românilor care să tragă în aceeași direcție. L-am lansat noi din zona privată, pentru că statul pur și simplu spun, nu avea credibilitate să o facă. Și am discutat acești piloni, pe ce ne bazăm când spunem asta și ce ar trebui făcut. Noi înainte de a lansa programul ne-am sfătuit cu experți în diaspora din toată lumea. Ne-am sfătuit cu cel mai mare expert irlandez în diaspora. Am luat modelul din Israel, am luat modelul din India. Am studiat cum au reușit indienii să-și readucă acasă o parte din antreprenorii plecați”, ne dezvăluie fondatorul RePatriot.

Modelele din India și Israel

Nu doar țara noastră se confruntă cu problema oamenilor plecați în străinătate. Pe exemplele oferite de Marius Bostan aflăm că și India și Israelul s-au confruntat cu un număr mare de cetățeni aflați peste hotare. Dar față de noi aceste două țări au găsit o soluție.

„Israelul a început această politică de repatriere de la geneza statului Israel și au creat o agenție specială care s-a ocupat cu asta. Oamenii care erau plecați în străinătate primeau foarte ușor ajutor atunci când aveau nevoie. Lucru care este foarte important. La ei lucrurile au fost bazate foarte mult pe partea patriotică, pe partea istorică, pe partea de credință.

Iar în India este un exemplu foarte interesant. A fost vorba și la ei de partea patriotică dar s-au țintit pe industrii, de exemplu, industria diamantelor. Industria diamantelor din India acum este numărul unu, înainte era în Belgia, în Olanda. Erau foarte mulți indieni care șlefuiau diamante. Așa au reușit să aducă această industrie de șlefuire a diamantelor în India, oferind o forță de muncă mai ieftină. Cumva a fost o politică și la nivel de stat în care au țintit anumite părți ale diasporei, au structurat pe industrii și-au oferit cadrul pentru dezvoltarea lor în țara de bașcă. Adică au oferit niște facilități remarcabile pentru a dezvolta industriile respective”, explică Marius Bostan.

Întreg podcastul poate fi urmărit aici.