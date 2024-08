Monden Planuri pentru moartea motanului Larry. Ce se pregătește în Marea Britanie







Larry, motanul rezident de la 10, Downing Street, și-a câștigat faima prin prinderea a câțiva șoareci și întâmpinând nu mai puțin de șase prim-miniștri ai Marii Britanii de-a lungul anilor. La venerabila vârstă de 17 ani, se fac deja pregătiri pentru momentul în care va trebui să se anunțe pierderea sa unei națiuni recunoscătoare.

Planurile pentru moartea motanului Larry

Printre cele mai bine păstrate secrete ale guvernului se află planurile pentru moartea membrilor familiei regale, dar există și o altă figură emblematică, a cărei trecere a fost pregătită cu discreție. Este vorba despre Motanul Larry, companionul statornic care a asistat la activitatea a șase prim-miniștri. În Downing Street, funcționarii au lucrat la un plan special pentru anunțarea morții sale, scrie The Times.

Această pregătire, cunoscută sub numele de „Larry Bridges”, reflectă numele de cod utilizate în mod obișnuit pentru a proteja detaliile pregătirilor în cazul deceselor regale. De exemplu, planificarea pentru moartea Reginei Elisabeta a II-a a purtat numele de „Operațiunea London Bridge”, iar pentru Regele Charles, a fost desemnată „Operațiunea Menai Bridge”. Astfel, moartea lui Larry este tratată cu un nivel de seriozitate și respect similar.

Motanul Larry a devenit o figură aproape regală în Downing Street, având o prezență neîntreruptă în Westminster, indiferent de schimbările recente la nivelul conducerii. Ca un adevărat monarh, Larry a reușit să își păstreze locul și importanța în mijlocul tuturor transformărilor politice care au avut loc de-a lungul anilor.

Motanul Larry, în seriviciul statului

Larry, motanul adus la Downing Street în 2011 de la Battersea Cats and Dogs Home, a fost inițial adus ca „șef al mouserilor” pentru a ține sub control populația de șoareci. Destinat să fie un animal de companie pentru copiii lui David Cameron, Larry a rămas în reședința oficială chiar și după ce familia Cameron a plecat, devenind o prezență constantă sub mandatele succesive ale Theresei May, Boris Johnson, Liz Truss, și Rishi Sunak, iar acum și sub conducerea lui Keir Starmer.

Cu toate acestea, starea de sănătate a lui Larry, acum în vârstă de 17 ani, a început să fie un motiv de îngrijorare pentru oficialii guvernamentali care se ocupă de îngrijirea sa. Pisica a depășit deja speranța medie de viață a unei pisici domestice, ceea ce a dus la discuții privind pregătirile pentru momentul inevitabil în care Larry nu va mai fi.

În cadrul acestor pregătiri, s-au selectat cu grijă fotografii cu Larry în fața Downing Street, care vor fi folosite pentru anunțarea morții sale. Aceste imagini au fost stocate în dosare speciale în sistemul informatic nr. 10, pentru a fi gata de difuzare atunci când va veni momentul.

Ce se pregătește în Marea Britanie

Pentru ziua în care motanul Larry nu va mai fi printre noi, a fost pregătit un comunicat de presă și o grafică specială, menite să anunțe tristul eveniment. O sursă guvernamentală a subliniat că, în prezent, Larry „se simte bine”, însă măsurile au fost luate pentru a asigura o gestionare delicată a momentului.

O altă sursă guvernamentală a confirmat că planul „Larry Bridges” este finalizat și va fi folosit pentru a anunța oficial decesul pisicii către întreaga lume. Această sursă a menționat că tratamentul acestui anunț a fost considerat o responsabilitate deosebit de sensibilă.

Pe lângă aceste pregătiri, a fost dezvoltat și un plan specific pentru rețelele de socializare, astfel încât admiratorii online ai lui Larry să fie informați imediat despre această veste tristă. În acest fel, impactul emoțional asupra celor care l-au urmărit pe Larry de-a lungul anilor va fi gestionat cu atenție.

Larry nu a fost singura pisică care a locuit la Whitehall, deschizând calea pentru alte feline celebre. În 2016, Palmerston s-a mutat la Ministerul de Externe, iar Gladstone, o pisică domestică neagră cu păr scurt, a ajuns la Trezorerie. Deși Gladstone s-a „retras” în 2019 și trăiește fericit cu un membru al personalului Trezoreriei, iar Palmerston a părăsit Westminster în 2020 pentru a se retrage la țară, amintirile lor rămân vii.