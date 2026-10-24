Republica Moldova. Planul unor proteste violente la Chişinău, care se presupune că ar fi organizat din afara ţării, a fost deturnat. Ţinta era tineretul studios, în special elevi ai şcolilor profesionale şi studenţi de la instituţiile superioare de învăţământ, care erau îndemnaţi să repete „un nou 7 aprilie 2009”.

Mai mulţi tineri care plasau sub profiluri false apeluri de instigare la acţiuni violente au fost reţinuţi. Aceştia au declarat că au postat apelurile, fiind remuneraţi financiar.

Autorităţile de la Chişinău nu au oferit deocamdată detalii despre organizatorii acţiunilor de protest. Dar se presupune că iniţiativa ar veni din afara ţării.

Ofițerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii şi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate au descins sămbătă, 23 octombrie, cu percheziții în Chișinău și în regiunile Centru și Nord ale Republicii Moldova.

Potrivit datelor preliminare ale Poliţiei, începând cu luna octombrie 2026, membrii ar fi acționat concertat, urmărind obținerea unor beneficii financiare și organizarea unor acțiuni violente.

„Pentru realizarea intențiilor, ar fi fost create mai multe profiluri false pe rețelele de socializare TikTok și Facebook, precum și canale pe Telegram, inclusiv cu denumirea „ProtestMD”, unele gestionate din afara țării.

Prin intermediul acestora, ar fi fost mobilizați, în special, tineri din instituțiile de învățământ profesional și superior, pentru a participa la acțiuni de protest care ar fi putut degenera în dezordini în masă”, se arată într-un comunicat al Poliţiei.

În luna octombrie, pe reţele de socializare au apărut mai multe postări în care tinerii sunt îndemnaţi să repete evenimentele din 7 aprilie 2009. „Dă Doamne în loc de 7 aprilie 2009 să fie altă dată, în 2026”, este scris într-o postare.

Iar un autor anonim îi îndeamnă pe pe tinerii să se uite la înregistrările video din aprilie 2009, pentru a se inspira şi a lua experienţă.

„Dăm foc a Parlament! Ştii cum se fac coctailurile Molotov?”, scrie în unele postări.

Autorii mesajelor le mai cer tinerilor să repete „fapta curajoasă” a protestatarilor din Franţa. „Primul pas l-a făcut Albania cu Franţa. Ne-a motivat pe mulţi de aici. S-a demonstrat că e posibil. Dar noi de ce să nu arătăm că e posibil”, se arată într-un mesaj.

Potrivit anunţurilor de pe reţele, protestul care urma să genereze în acţiuni de dezordine în masă era programat pentru duminică, 25 octombrie, în scuarul Parlamentului.

Tinerii au fost chemaţi la protest „pentru o viaţă mai bună, libertate şi preţuri mai mici”.