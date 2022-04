Planul diabolic al lui Vladimir Putin! Se va întâmpla pe 9 mai! Ucraina, în mare pericol

Putin și-a lansat invazia ilegală în Ucraina pe 24 februarie, numind-o o „operațiune militară specială” de „denazificare” a vecinului Rusiei – în ciuda faptului că președintele Volodimir Zelenski este evreu, iar extrema-dreapta se bucură de puțin sprijin în țară. Marea Britanie prezice că Rusia va folosi parada pe 9 mai pentru a anunța mobilizarea în masă a rezervelor pentru un impuls final în Ucraina pentru a învinge sprijinul Occidentului pentru Kiev

Având în vedere că armata lui Vladimir Putin a eșuat în primul lor val de obiective militare, Moscova și-a re-concentrat eforturile pe acapararea atât a coastei de est, cât și de sud a Ucrainei. Cu toate acestea, ca și în primele luni ale invaziei, forțele ruse sunt întâmpinate cu o puternică rezistență ucraineană din partea armatelor hotărâte de la Kiev.

Unii analiști au prezis că Putin dorea să fie într-o poziție în care să poată declara o anumită formă de victorie pe 9 mai. Dar, având în vedere parada zilei victoriei a Rusiei la mai puțin de două săptămâni distanță, acest lucru pare mai puțin probabil. În schimb, Wallace a declarat pentru LBC Radio că Putin ar putea folosi ocazia pentru a declara un nou război împotriva celor pe care el i-ar numi naziștii lumii, pentru a-și galvaniza populația într-o nouă ofensivă împotriva apărătorilor ucraineni.

Wallace a spus că, deși nu avea informații care să spună că Putin plănuia un astfel de anunț, probabil că acesta a fost dat de comentariile sale anterioare.

Am văzut o serie de declarații din partea lui Putin despre faptul că acest lucru a devenit un război, acesta este un război prin procură – ceea ce nu este – și naziștii sunt peste tot, practic, nu sunt doar în Ucraina, NATO este plină de naziști. Cred că va încerca să treacă de la operațiunea sa specială. El a rulat terenul, a pus bazele pentru a putea spune uite, acesta este acum un război împotriva naziștilor și ceea ce am nevoie este mai mulți oameni. Am nevoie de mai multă carne de tun rusească.