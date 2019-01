Planul de URGENŢĂ al liberalilor în cazul preluării PUTERII. SALVAREA economiei cu DEMITERI la vârf

Liberalii îşi fac deja un plan de măsuri pentru momentul în care cred că vor putea veni la guvernare. Preşedintele PNL, senatorul Florian Cîţu a afirmat că printre primele măsuri va fi demiterea şefilor ANAF şi ASF.





Potrivit liderului senatorilor PNL, se va mai pune accent pe eliminare de taxe, potrivit b1.ro

”Masuri pe care guvernarea liberala condusa de PNL, trebuie sa le adopte in primele 24 de ore :

Demiterea conducerilor tuturor institutiilor de stat care prin puterea statutului lor ar fi trebuit sa nu actioneze politic in economie- de ex. ASF, ANAF, CC, CC, CNSP etc.

Inghetarea tuturor programelor de subventii (de la buget) si ajutor de stat pana la finalizarea unei analize care sa arate daca banii cheltuiti de la buget au randament pozitiv in economie.

Reducerea taxelor pe forta de munca - forta de munca este suprataxata in guvernarile PSD si PSD +ALDE. Taxarea echitabila a factorilor de productie.

Introducerea principiului 85/15 = angajatii din sectorul bugetar nu pot sa reprezinte mai mult de 15% din totalul angajatilor din economie!!!

COTA UNICA de IMPOZITARE!

Eliminarea supraaccizei combustibil

Eliminare suprataxare contracte part time

Eliminarea CAS la alte venituri decat salarii

Eliminarea taxei pe stalp II

Eliminarea TVA defalcat

Eliminare suprataxare sector energie

Eliminarea restrictiilor care fac imposibila determinarea preturilor de piata, in sectorul energie.

Eliminare suprataxare sector comunicatii

Eliminare suprataxare sistem financiar-bancar

Eliminarea restrictiilor care fac imposibila determinarea preturilor de piata, in sectorul financiar-bancar.

Eliminare suprataxare utilitati publice

Eliminarea cerintei care impune cresterea capitalului social pentru administratorii pilonului II de pensii

Eliminarea impozitului pe dividende.

Eliminare impozitare pe cifra de afaceri.

Eliminarea conditiilor impuse de ANAF companiilor care cer sa devina platitor de TVA. Companiile devin platitor de TVA IMEDIAT pe baza unei cereri simple.

Eliminare taxe, comisioane pentru eliberarea de documente oficiale (inclusiv CI, pasapoarte, carnet de conducere etc) cetatenilor romani in tara si in strainatate.

Eliminarea, pentru o perioada de 5 ani, a tuturor restrictiilor la importul de forta de munca calificata si necalificata.

Eliminarea restrictiilor la importul de tehnologie din UE, UK si SUA, in special in domeniile sanatate si educatie.

A venit momentul:

Retrocedarea in maxim 12 luni a proprietatilor - imobile, terenuri, paduri - confiscate de regimul comunist!!! Pentru proprietarii care au peste 65 de ani, retrocedarea se face imediat!”, scrie Florin Cîțu.

