Sport Planul de rezervă de la Wimbledon, în cazul în care Prințesa Kate nu va fi prezentă la marea finală







Wimbledon. Sunt șanse ca soția lui William, Kate Middleton, să nu ajungă la Wimbledon. Cu apariția Prințesei de Wales sub semnul întrebării, finala Wimbledon din acest weekend se apropie cu pași repezi, însă organizatorii turneului au pregătit o strategie de rezervă.

Kate Middleton ar putea lipsi de la Wimbledon

Se așteaptă ca prezența Prințesei Kate să fie decisă în ziua evenimentului; dacă nu va putea participa, va fi stabilit un plan de rezervă, potrivit rapoartelor. În ultimii opt ani, prințesa Kate a prezentat trofeele Wimbledon, o ocazie importantă în campionatul de tenis, în calitate de patroană a All England Lawn Tennis and Croquet Club. Cu toate acestea, acest an este diferit, deoarece ea urmează un tratament împotriva cancerului.

În urma diagnosticului de cancer primit la sfârșitul lunii februarie, viitoarea regină a evitat în mare parte angajamentele regale din acest an, participând doar la Trooping the Colour în iunie.

Este recunoscut faptul că Kate va face apariții atunci când se va simți suficient de bine, urmând sfatul echipei sale medicale; prin urmare, nu este clar dacă va fi prezentă în acest weekend.

Care este planul de rezervă

Cu toate acestea, a apărut acum un plan de rezervă, în care ea va fi înlocuită la prezentarea trofeelor de un alt membru apreciat al familiei regale. Ducesa de Gloucester a fost menționată ca o posibilă înlocuitoare a lui Kate în acest weekend, potrivit Telegraph.

O decizie nu ar trebui să fie așteptată până în dimineața finalei feminine de sâmbătă, deoarece organizatorii au declarat anterior că îi vor oferi Prințesei de Wales „cât mai multă flexibilitate posibil” pentru a stabili dacă își poate îndeplini îndatoririle ceremoniale.

Este pasionată de tenis

Precum Kate, Birgitte este o pasionată de tenis și a fost președinte de onoare al Lawn Tennis Association timp de 25 de ani. Este căsătorită cu Richard, ducele de Gloucester. Ducesa a fost fotografiată mai devreme astăzi la Wimbledon, unde a apărut și săptămâna trecută. A fost a opta zi a turneului.

Regina a fost văzută urmărind meciul de simplu feminin din runda a patra dintre Elena Rybakina și Anna Kalinskaya, în timp ce discuta cu Debbie Jevans, președinta All England Club. De asemenea, Birgitte și Richard și-au sărbătorit astăzi cea de-a 52-a aniversare a căsătoriei, potrivit express.co.uk.