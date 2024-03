Social Planta care se vinde cu 10.000 de euro pe kilogram. Sunt români care au dat lovitura







Producătorii români au început să cultive șofran pentru că acesta se vinde cu 10.000 de euro pe kilogram. Ligia Suciu, o tânără din Ineu, județul Argeș, a ajuns să aibă mai bine de 200 de metri pătrați cu condimentul râvnit. A plantat 700 de bulbi în propria sa grădină, pentru care a plătit nu mai puțin de 560 de euro, în anul 2012.

Cum a ajuns să cultive șofran

„Am considerat șofranul o cultură foarte interesantă și când m-am apucat eu să cultiv această plantă, nu am găsit pe nimeni de la care să pot cumpăra material săditor. Mi s-a părut curios că nimeni nu se încumeta să cultive acest condiment în condițiile în care am ajuns să cultivăm kiwi sau migdal, de ce nu am cultiva și șofran.

M-am hotărât să fiu eu un deschizător de drumuri și pentru alții care încă nu au avut curajul să facă asta și, fără să știu dacă această plantă se poate aclimatiza la clima din România, mi-am luat inima în dinți și m-am apucat să cultiv șofran. Nu știam nici dacă din bulbii plantați ca ieși ceva sau dacă voi reuși să obțin producție”, a spus Ligia Suciu pentru Agrointeligența.

Contează bulbii pe care îi cumperi

Aceasta a mai spus că există un singur soi de șofran, dar denumirea pe care o poartă planta poate să difere, în funcție de zona geografică. Pentru a putea avea o plantație de acest fel, este important să cumperi bulbi buni și să îi plantezi la o adâncime de 8 centimetri și o distanță relativ mare unii de alții. Terenul trebuie să fie argilos sau silicos și să aibă un drenaj bun.

Secretul este să plantezi bulbii la începutul toamnei. Astfel, vor avea timp să îi formeze o rădăcină rezistentă, până când va începe iarna. Înflorirea și recoltarea se vor face abia între lunile octombrie și noiembrie. Florile vor fi culese la primele ore ale dimineții sau seara.

De unde provine șofranul

Șofranul este recoltat manual din floarea Crocus sativus, cunoscută în mod obișnuit sub numele de crocus de șofran. Termenul „șofran” se aplică structurilor sub formă de fir ale florii numite stigmat.Cel mai probabil, șoferanul provine din Iran, unde este venerat pentru proprietățile sale medicale.

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au consumat șofran pentru a-și crește libidoul, pentru a-și stimula starea de spirit și pentru a-și îmbunătăți memoria.