International

Plaje închise în apropiere de Dubai, după o scurgere de petrol. Poluarea se întinde pe zeci de kilometri

Plaje închise în apropiere de Dubai, după o scurgere de petrol. Poluarea se întinde pe zeci de kilometripoluare petrol Emirate. Sursa foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Mai multe plaje din Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain și Sharjah, trei emirate din Emiratele Arabe Unite, au fost închise după ce o pată de petrol a ajuns pe litoral. Poluarea ar proveni de la un petrolier avariat într-un atac produs în contextul conflictului dintre Iran și Statele Unite. Imaginile au ajuns pe platforma X. 

O pată uriașă de petrol se întinde pe 90 de kilometri în Golful Persic. Plajele au fost închise

Ministerul Mediului din Emiratele Arabe Unite a anunțat duminică închiderea plajelor și demararea operațiunilor pentru limitarea răspândirii petrolului și curățarea zonelor afectate.

Locuitorii din Sharjah, aflat în apropierea Dubaiului, au semnalat că mirosul de petrol sau de gaze persistă de câteva zile. Autoritățile au transmis însă că, potrivit evaluărilor lor, nu există un pericol pentru sănătatea populației.

Pata de petrol s-ar întinde pe aproximativ 90 de kilometri

Potrivit cercetătorului Wim Zwijnenburg, specialist în probleme de mediu al organizației olandeze pentru pace PAX, poluarea ar proveni de la petrolierul Gem No 2, înregistrat sub pavilion panamez și deținut de o companie din Taiwan.

Reducerile de la capăt de raft pot fi o păcăleală. Ce sunt acestea, de fapt
Reducerile de la capăt de raft pot fi o păcăleală. Ce sunt acestea, de fapt
Waze și Google Maps nu sunt infailibile: Șapte capcane GPS care îi pot costa scump pe șoferi
Waze și Google Maps nu sunt infailibile: Șapte capcane GPS care îi pot costa scump pe șoferi

Nava, care are o lungime de 330 de metri, ar fi fost atacată cu aproximativ două săptămâni în urmă. În urma incidentului, petrolul ajuns în apă s-ar fi răspândit pe o distanță de aproximativ 90 de kilometri.

Agenția britanică pentru operațiuni comerciale maritime (UKMTO) a raportat atacul asupra petrolierului. Potrivit informațiilor transmise de instituție, nava a fost lovită de un proiectil, iar impactul a provocat un incendiu la bord.

Specii marine și habitate importante, amenințate de poluare

Zona afectată de scurgerea de petrol găzduiește numeroase specii marine, printre care dugongi, delfini și țestoase de mare.

Totodată, recifele de corali, pădurile de mangrove și pajiștile submarine de alge reprezintă habitate importante pentru numeroase specii de păsări și alte animale.

Poluarea din Golful Persic s-a intensificat din februarie, după ce Statele Unite și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului.

Stiri calde

16:55 - Motivarea instanței în cazul Călin Georgescu. De ce nu a fost prelungit arestul preventiv
16:46 - România convoacă ambasadorul Rusiei la MAE. Acuzații grave la adresa Moscovei
16:38 - Datele a aproximativ 750.000 de moldoveni, extrase în urma unui atac cibernetic. Utilizatorii aplicației EVO reclamă ...
16:30 - Blocul din Rahova s-a prăbușit parțial. Ce s-a întâmplat în timpul lucrărilor de demolare. Video
16:23 - Noah Wyle, uluit că a fost desemnat cel mai sexy bărbat: „Nici într-un milion de ani nu m-aș fi gândit”
16:15 - Posibile atacuri teroriste și noi sabotaje. Avertismentul lansat de Cătălin Predoiu după cazul Carfil
16:06 - Ilhan Omar, alături de extremistul de stânga antisemit Hasan Piker: Pur și simplu arătăm foarte bine
16:00 - DUBLAREA FACTURILOR! Cum am fost înșelați cu liberalizarea energiei

HAI România!

DUBLAREA FACTURILOR! Cum am fost înșelați cu liberalizarea energiei

DUBLAREA FACTURILOR! Cum am fost înșelați cu liberalizarea energiei

Mit sau adevăr? Ce spune știința despre fumat și alternativele fără fum?

Mit sau adevăr? Ce spune știința despre fumat și alternativele fără fum?

Salarii mici, taxe mari. Cine mai ține România în picioare?

Salarii mici, taxe mari. Cine mai ține România în picioare?

Proiecte speciale