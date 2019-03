Plaja Corbu, ecologizată de angajaţii Rompetrol Rafinare

Sărbătoarea care marchează revenirea la viaţă a naturii, Nauryz, sau Noul An Kazah, a fost celebrată de angajaţii Rompetrol Rafinare printr-o acțiune de ecoogizare a plajei Corbu. Nauryz se sărbătorește în Kazahstan pe 21 martie .





Sărbătoarea, inclusă în patrimoniul nematerial al UNESCO, se marchează în mai multe moduri, iar tradiţia kazahă spune că trebuie să găseşti un izvor, un canal, un lac şi să-i cureţi albia ori malurile. Totodată, adulţii, tinerii, copiii sunt îndemnaţi să planteze copaci, o acţiune extrem de importantă în cultura din Kazahstan, potrivit Ziua de Constanța.

Aşadar, angajaţii Rompetrol Rafinare au decis să urmeze exemplul kazah şi să se pregătească de Nauryz aşa cum se cuvine. Peste 150 de angajaţi ai companiei au ajuns, ieri pe plaja Corbu. Înarmaţi cu saci şi mănuşi, angajaţii Rompetrol Rafinare au ecologizat una dintre cele mai interesante plaje de pe litoralul românesc.

„A fost o zi deosebită, pentru că sărbătorim frumuseţea primăverii. Îmbinăm utilul cu plăcutul, adunând deşeuri şi pregătind plaja pentru sezonul estival. Este o datorie a fiecăruia dintre noi să avem grijă de natură. Sper ca plaja să rămână curată. Am crezut că vom găsi mai multe deşeuri, ceea ce nu s-a întâmplat. Am găsit sticle de plastic, pahare, pungi. Însă, din fericire, oamenii încep să-şi îndrepte privirea spre natură“, a declarat Tiberiu Crudu, şef Instalaţie Cracare din cadrul Rompetrol Rafinare.

Prezent la eveniment, primarul comunei Corbu, Marian Gălbinaşu, a salutat iniţiativa companiei. „În fiecare an, este nevoie de astfel de acţiuni de salubrizare, în zona acestei plaje, care devine tot mai căutată. Acţiunea este benefică, deoarece nu toţi cetăţenii care ajung pe plaja Corbu au cultură ecologică. De altfel, în fiecare an, noi am făcut astfel de acţiuni de ecologizare şi cu ajutorul elevilor de la şcolile din comuna Corbu. Avem o plajă sălbatică vizitată de foarte multă lume. În fiecare an, noi aducem în jur de 14 containere pe plajă, efectuăm acţiuni de ecologizare, însă, din păcate, mai sunt persoane care mai au de învăţat ceva la capitolul civilizaţie“, a menţionat primarul comunei Corbu, Marian Gălbinaşu.

