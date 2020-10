Incredible to see the love and support for @realDonaldTrump outside Walter Reed. I was just speaking to my father and know he loves and appreciates all of you! pic.twitter.com/5U3ln011dn — Eric Trump (@EricTrump) October 3, 2020

Oamenii s-au rugat pentru însănătoșirea lui Trump.

PRAYER RALLY FOR TRUMP: Michael Matt Outside President Trump’s Hospital https://t.co/HMLqkQap6a via @YouTube — Kelle (@0kelle0) October 4, 2020

Un mare grup de „bikeri” aflat la Walter Reed s-a rugat și el pentru sănătatea președintelui.

Wow! Check out this huge group of bikers gathered to pray for President @realDonaldTrump and the First Lady. The country is behind you, Mr. President! 🇺🇸 pic.twitter.com/GRIY1Pywfg — Jake Schneider (@jacobkschneider) October 3, 2020

O măicuță catolică a rostit Rugăciunile Rozariului împreună cu câțiva simpatizanți catolici prezenți și ei la fața locului.

HAPPENING NOW:

Sister Dede Byrne leads a decade of the rosary for President @realDonaldTrump and @FLOTUS in Macroni Plaza in South Philly. 🙏🏻 pic.twitter.com/fDiYwtYnjh — Cath 🎃 O’Neill (@cathponeill) October 4, 2020

Programul de pe Newsmax s-a încheiat și el cu o rugăciune pentru Trump.

.@gregkellyusa stops mid-broadcast to share a few words of prayer for President Trump's health and recovery. https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/WIyhRCSadf — Newsmax (@newsmax) October 3, 2020

Până și un grup de credincioși sikhs s-a rugat pentru sănătatea președintelui.

Sikhs perform Ardaas prayer for ⁦@realDonaldTrump⁩ outside Wlter Reade! Nanak naam chardi kala; tere bhaney, sarbat da bhalla! In every Sikh daily prayer we ask God’s blessings on all mankind. We are praying for the health of every man and woman, and for our president! 🙏🏼🇺🇸 pic.twitter.com/q0IW44ZYLp — Harmeet K. Dhillon (@pnjaban) October 4, 2020

Și a urmat ceea ce destui americani au numit „Miracolul din Maryland”.

Trump drives by the press and supporters outside Walter Reed hospital. pic.twitter.com/3phtKthqTH — Philip Crowther (@PhilipinDC) October 4, 2020

Donald Trump nu i-a uitat pe simpatizanții săi nici pe durata nopții: transporturi cu cutii de pizza caldă soseau din 45 în 45 de minute și erau oferite celor adunați în fața spitalului Walter Reed.

WOW!! President Trump has been buying his supporters pizza every 45 minutes! How generous!! Thank you @realDonaldTrump #WalterReedMedicalCenter pic.twitter.com/R423Y1LROP — Just M Today 🇺🇸 (@MrsMogul) October 5, 2020

Deși cei care le-au adus nu au spus cine a achitat comanda, unul dintre suporteri a avut o replică istorică:

„Se vede că sunt de la Trump pentru că nu sunt «gluten free» și sunt cu carne.”