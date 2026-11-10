Un preparat banal din meniurile elevilor a declanșat o adevărată controversă politică la Moscova. Prezența pizzei în școlile din Rusia este contestată tot mai vehement de vocile apropiate Kremlinului, care cer eliminarea ei din cantinele școlare și înlocuirea cu mâncăruri tradiționale rusești. Printre cei care susțin această măsură se numără atât un activist pro-Kremlin, cât și o consilieră a președintelui Vladimir Putin, conform The Moscow Times.

Disputa a fost alimentată de Vitali Borodin, directorul Fundației împotriva corupției și pentru securitate națională, cunoscut pentru pozițiile sale pro-Kremlin. Într-un mesaj publicat pe Telegram, citat de The Moscow Times și preluat de Il Messaggero, acesta a descris celebrul preparat italian drept „soft power într-o cutie de carton” și a solicitat interzicerea pizzei atât în școli, cât și în universități.

Borodin a legat subiectul culinar de contextul geopolitic actual și de războiul din Ucraina, amintind că Italia sprijină Kievul. „Vă reamintesc că Italia se află pe lista țărilor ostile și furnizează arme regimului de la Kiev”, a scris activistul.

În opinia sa, popularitatea preparatelor străine afectează identitatea culturală a tinerilor ruși. „Timp de o mie de ani, bunicile noastre au copt plăcinte, iar acum ne vând o lipie italiană cu ketchup”, a transmis el, avertizând asupra unui efect de domino asupra obiceiurilor din Rusia: „Întâi vine pizza, apoi Halloween-ul. Și dintr-odată, copiii nu mai pot numi nici măcar un singur fel de mâncare rusesc”.

Activistul nu s-a oprit aici și a cerut autorităților să interzică inclusiv firmele care folosesc denumiri străine, dând ca exemplu termenul „pizzeria”. Nu este pentru prima dată când Borodin lansează astfel de campanii, în trecut el criticând „influența străină” chiar și în cazul lui Moș Crăciun.

La câteva zile după declarațiile lui Borodin, subiectul a fost preluat la nivel înalt. Elena Iampolskaia, consiliera președintelui rus pentru politici culturale, lingvistice și școlare, a susținut public că pizza nu ar trebui să se regăsească în meniurile din unitățile de învățământ.

„Pizza nu este deloc un aliment care ar trebui să existe în instituțiile școlare, pentru că nu le face bine copiilor. Una e ca un copil s-o mănânce cu permisiunea părinților sau ca să sărbătorească ceva, alta e s-o găsească la cantina școlii. Sunt foarte surprinsă că așa ceva există”, a declarat oficialul rus.

Aflată pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene și a Regatului Unit, Iampolskaia a sprijinit ideea ca preparatul italian să fie înlocuit cu kulebiaka, o plăcintă tradițională rusească umplută. Ea a argumentat că programul încărcat al familiilor face ca elevii să aibă tot mai rar acces la rețetele autohtone acasă: „Bucătăria rusă este magnifică. Să le dăm măcar copiilor noștri ocazia s-o încerce”.

Această ofensivă împotriva produselor asociate cu Occidentul se aliniază direcției oficiale trasate de Moscova în ultimii ani. În luna noiembrie 2022, președintele Vladimir Putin a semnat un decret prin care este întărit rolul statului în protejarea și promovarea „valorilor spirituale și morale tradiționale”, considerate strâns legate de moștenirea culturală a Rusiei.