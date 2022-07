Pizza cu un nou tip de „carne”. Ce a găsit un clujean pe preparat când a desfăcut cutia

Raul, bărbatul din Cluj, care a găsit o muscă în una dintre pizzele comandate a explicat cum s-a întâmplat incidentul: ”Am comandat de la Pizzeria d’autore din Cluj și când am deschis cutia am observat că pe o pizza era o muscă gătită. Am sunat la ei și au dat din coate, spunând că nu știu cum s-a întâmplat, dar atât”, informează Gândul.

Clujeanul a făcut plângere la Direcția Sanitar Veterinară Cluj. Inspectorii sanitari spun că prezența muștelor în bucătărie este un lucru grav.

Reacția pizzeriei

”Musca pe care clientul susține că a găsit-o in pizza nu avea cum sa ajungă acolo în timpul coacerii (în cuptorul cu lemne sunt 400 de grade Celsius) sau în procesul de ambalare, care durează câteva secunde și are loc într-un mediu controlat. Bineînțeles, după predarea pizzei către client, nu mai putem controla ceea ce se întâmplă. Îi asigurăm pe clujenii care apreciază rețetele noastre că Pizzeria-trattoria d’autore respectă toate normele sanitare și de producție. Bineînțeles, regretăm experiența pe care a avut-o clientul nostru și ne-am oferit, încă de la prima sesizare către noi, sa îi refacem gratuit comanda, chiar dacă musca ar fi putut ajunge pe pizza după predarea acesteia”, au comunicat reprezentanții pizzeriei.

Specialiștii au atras atenția că muștele în bucătărie sunt un real pericol pentru sănătatea clienților. Organizația Mondială a Sănătății a redactat un întreg raport anii trecuți în ceea ce privește muștele și modul în care acestea răspândesc boli.

Boli răspândite de muște

Printre bolile purtate de muște se numără infecții oculare, ale pielii și enterice, cum ar fi diareea. Asta deoarece bacteriile care sunt luate din gunoaie și rămân pe corpul insectei pot supraviețui câteva ore, dar cele care sunt ingerate de insectă rămân în viață pentru mai multe zile. Astfel, bacteriile pot fi ușor transmise pe mâncare.

”E posibil ca foarte mulți patroni de restaurante să nu fie conștienți de faptul că muștele sunt de două ori mai murdare decât gândacii de bucătărie”, a declarat Ron Harrison, un specialist în entomologie, ramură a zoologiei care se ocupă cu studiul insectelor, de la compania Orkin.

Potrivit lui Ron Harrison, muștele sunt de două ori mai murdare ca gândacii. Ele sunt purtătoare de boli grave, pentru că se hrănesc și cu alimente, dar și cu gunoaie. Specialistul Orkin subliniază, de asemenea, că muștele pot ”transmite ouă de paraziți”.

Cazuri similare

În urmă cu patru ani, în județul Satu-Mare, un client a avut parte de o muscă în sosul pentru pizza. El a filmat musca care înota în sos și a trimis imaginile presei. Incidentul a avut loc doar la câteva zile distanță de când un alt sătmărean a semnalat că un alt fast-food din oraș a servit o shaorma cu muște.

În același an, un restaurant din Medgidia avea o ofertă inedită pentru clienți. Mâncare expirată, gândaci și muște congelate au găsit inspectorii de la Protecția Consumatorului în bucătăria restaurantului.