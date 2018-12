BOMBĂ în JUSTIȚIE. Cum sunt MANEVRATE DOSARELE pe culoar. Un CELEBRU avocat DĂ CĂRȚILE pe FAȚĂ.

Avocatul Gheorghe Piperea a făcut o dezvăuire terifiantă cu privire la manevrarea dosarelor pe culoar: Acesta susține că „Prin „grija” șefilor administrativi ai instanțelor, dosarele „sensibile”, mai ales cele privind înghețarea cursului la creditele în valută, au ajuns cât se poate de ne-aleatoriu la completurile bine îndoctrinate de participanții la seminariile de la Sinaia și de avocații din oficiu ai băncilor, șefimea BNR”.





Cu toate că procesele penale tind să ocupe primele pagini ale presei românești, prin caracterul lor spectaculos, cele mai multe dintre spețele aflate pe rolurile instanțelor românești sunt unele civile și comerciale. De multe ori, și acestea au în miezul lor mari drame umane, constând spre exemplu în ruinarea unor oameni simpli care ajung să piardă procese împotriva unor bănci sau chiar să se sinucidă, scriu jurnaliștii de la Lumea Justiției .

Decizia CCR nr. 685/2018 privind obligativitatea tragerii la sorți a Completurilor de 5 judecători - care a stabilit că toate completurile, nu doar cele de 5 trebuie alese aleatoriu, nu prin desemnare directă- este valabilă și pentru domeniul penal, și pentru domeniul civil. Anume pe acest din urmă aspect insistă reputatul avocat Gheorghe Piperea din Baroul București, care atrage atenția că până acum, din cauza că respectivele completuri au fost puse cu mâna ani de-a rândul, justițiabilii nu au avut parte de procese corecte.

Referindu-se la procesele împotriva băncilor, avocatul dezvăluie modalitatea concretă prin care au fost măsluite dosare și date hotărâri cu dedicație. Mai exact, Piperea relatează cum dosare sensibile au ajuns la anumite completuri prin intermediul unor acte administrative ale șefilor de instanțe, completuri din care făcea parte judecători îndoctrinați la semniarii organizate de instituții cu interes în respectivele procese care se solutionau.

Iată mesajul pe care Gheorghe Piperea l-a postat pe Facebook marți, 18 decembrie 2018:

„Noi, în civil, mai ales în dosarele privind înghețarea cursului la creditele în valută, nu am avut parte de așa ceva. Prin 'grijă' șefilor administrativi ai instanțelor, dosarele 'sensibile' au ajuns cât se poate de ne-aleatoriu la completurile bine îndoctrinate de participanții la seminariile de la Sinaia și de avocații din oficiu ai băncilor (sefimea BNR), completuri care nu au furnizat nicio surpriză în privința aplicării talibanice a 'principiului' nominalismului.

Sper să nu avem parte de același tratament și la ÎCCJ.

Poate o să va întrebați de ce nu am pus această problema în mod oficial, încă la dată apariției problemei. Păi, nu numai că am pus problema, dar am și atacat în repetate rânduri modul ilegal și părtinitor de compunere a completurilor (inclusiv sub raportul 'chimiei' completurilor, adică al modului în care se înțelegeau între ei, din priviri, judecători și al modului în care judecasera în trecut astfel de cauze). Am făcut reclamații administrative la șefii administrativi ai instanțelor și la CSM. Am făcut recuzari. Nimic nu a contat. Totul era știut dinainte.

Din acest punct de vedere, al așa-zisei impartialitati și independente a instanțelor, dată de repartizarea 'aleatorie' a cauzelor, sistemul judiciar românesc este profund defect.

Din nenorocire, de repararea să au rămas să se ocupe niște impostori și niște uzurpatori, care nu au nici cea mai mică urmă de credibilitate. Motiv pentru care mesajul 'Luați labele de pe justiție!' ține mai abitir decât strigătul de injustiție și nedreptate acut resimțite de noi, simpli particulari”.

